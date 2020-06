Google commence à tester Nearby Share, l’alternative Android à AirDrop, le transfert de fichiers ultra-rapide des iPhone. On vous explique comment rejoindre le programme de bêta.

Google confirme que Nearby Share, sa fonctionnalité de partage simplifié entre smartphones Android, entre en phase de bêta. Ceux qui ont rejoint le programme de bêta pour les services Google Play commencent ainsi à voir la fonctionnalité apparaître sur leur smartphone.

Nearby Share : Google veut simplifier le partage de fichier entre smartphones et ordinateurs

Apparemment il n’est pas nécessaire d’avoir Android 11 – nos confrères de Android Authority ont pu tester la fonctionnalité sur Android 10, et suggèrent que Nearby Share peut apparaître dans d’autres versions antérieures. Ce qui n’a rien d’étonnant : contrairement à Apple, Google veut lui donner le don d’ubiquité dans la mesure du possible.

La firme imagine en effet un système de partage simplifié qui fonctionne aussi bien avec les macs, les PC… et pourquoi pas les iPhone. Bien que sur ce dernier point on imagine que Apple redoublera d’imagination pour faire en sorte que cela ne soit pas possible – écosystème oblige.

Concrètement le fonctionnement de Nearby Share est très proche du système AirDrop des iPhone. Une fois active, l’option apparaît dans le menu de partage. Vous pouvez alors choisir un contact à proximité pour initier immédiatement le transfert. La plupart des formats de fichiers sont pris en charge.

De même que les sites internet, et autres contenus.

Comment tester Nearby Share sur Android avant tout le monde

La fonctionnalité Nearby Share repose sur les services Google Play. Pour tester la fonctionnalité il faut donc rejoindre le programme de bêta Google Play :

Cliquez ici pour rejoindre le programme de test des services Google Play

Suivez les instructions pour activer la version bêta de Google Play services sur votre smartphone

Comment partager un fichier avec Nearby Share :

Assurez-vous de disposer de deux smartphones Android avec la bêta de Google Play Services

Allez dans vos paramètres et activez Nearby Share (assurez-vous que le service est également actif sur l’autre smartphone)

(assurez-vous que le service est également actif sur l’autre smartphone) Commencez à partager un fichier comme vous le feriez normalement

Une option « Share Nearby » ou « Partagez à proximité » apparaît alors dans la liste, cliquez dessus

Cliquez sur le smartphone de votre destinataire

Et voilà !

On vous propose dans cet article un aperçu de la fonctionnalité. Cette vidéo de XDA montre également à partir de 2:30 la Nearby Share en action :

Que pensez-vous de Nearby Share ? L’avez-vous testé ? Partagez votre avis dans les commentaires.