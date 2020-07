Android 11 : Google pourrait lancer son OS le 8 septembre 2020

Android 11 pourrait bien être lancé en version stable le 8 septembre 2020. Michèle Turner, directeur de la division « Smart Home Ecosystem » chez Google, vient de révéler la date bien malgré elle lors du Smart Home Keynote Summit, une conférence en ligne dédiée à la maison connectée.

C’est que l’on pourrait appeler une boulette, une erreur d’inattention. Ce mercredi 8 juillet, Google a tenu son Smart Home Keynote Summit, une conférence diffusée en ligne dédiée aux avancées du constructeur dans le domaine de la maison connectée. Les intervenants s’enchaînent, dévoilent les différentes innovations. En bref, la présentation suit tranquillement son cours.

Vers le premier quart d’heure, Michele Turner prend la parole. Elle n’est autre que la directrice de la division « Smart Home Ecosystem ». Elle est une vétéran de l’industrie, qui a travaillé pour Adobe, Dictionary.com, Nest et maintenant Google. À exactement 18 minutes 01 au compteur, la responsable annonce que de nouveaux contrôles pour l’application Google Home seront lancés le 8 septembre 2020 lors du lancement d’Android 11.

Une fenêtre de sortie probable

Impossible de savoir donc s’il s’agit d’une erreur de la part de Michele Turner, mais compte tenu de son expérience et sa position au sein de la firme de Mountain View, il est fort probable que cette date soit la bonne. Cette fenêtre de sortie correspondrait avec celle d’Android 10, qui avait été lancé le 3 septembre 2019. Reste que cette date est tout de même étonnante. Avec l’annulation du Google I/O 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 et le déploiement décalé de la première bêta publique d’Android 11 le 10 juin (contre le 7 mai pour la bêta d’Android 10), on aurait pu s’attendre à un léger retard dans le calendrier.

Mais si Michele Turner dit vrai, il semblerait donc que Google ait réussi à rattraper le retard, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Pour rappel, seulement quelques smartphones pourront profiter de la version stable d’Android 11 au lancement. Comme toujours, les Pixel 2 et 2XL, les Pixel 3 et 3 XL, les Pixel 3a et 3a XL ainsi que les Pixel 4 et 4XL seront prioritaires. Le Pixel 4a pourrait s’ajouter à la liste, à condition qu’il soit lancé d’ici là bien entendu.

