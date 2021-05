Honor annonce le retour du Google Play Store sur ses smartphones

Honor vient finalement de confirmer le retour du Play Store, et de toutes les applications Google, sur ses smartphones. Affranchi de sa maison mère Huawei, le fabricant chinois échappe aux restrictions imposées par les Etats-Unis. Les Honor 50, les prochains flagships de la marque, embarqueront donc tous les services Google.

Acculé par les sanctions américaines à son encontre, Huawei a préféré céder sa filiale Honor à un consortium de quarante entreprises chinoises. Cette opération a permis à Huawei de dégager plus de 12,8 milliards d'euros de bénéfices, afin de compenser l'effondrement de ses ventes, tout en libérant Honor des restrictions.

Peu après la cession, Honor est entré en négociation avec Qualcomm afin d'obtenir des puces Snapdragon. Indépendant de Huawei, la marque chinoise ne peut plus s'appuyer sur les SoC Kirin développés par HiSilicon. De facto, l'entreprise s'est tournée vers les composants de Qualcomm.

Le Honor 50 embarque le Snapdragon 778G 5G de Qualcomm

Le gamme des Honor 50, dont le lancement est imminent, sera d'ailleurs alimenté par le Snapdragon 778G 5G de Qualcomm. La branche allemande de Honor vient de confirmer la nouvelle sur son compte Twitter. Gravé en 6nm par TSMC, le chipset embarque un GPU Adreno 642L et un modem Snapdragon X53 5G.

Surtout, Honor s'est empressé de demander le retour de sa licence Android à Google. Sans cette licence, un fabricant n'est pas en mesure de préinstaller les applications Google, dont le précieux Play Store, et les Google Mobile Services, sur ses appareils. Après des mois de rumeurs sur le sujet, la marque chinoise a fini par confirmer le retour des applis Google sur ses smartphones en réponse à un utilisateur sur Twitter. Les Honor 50 embarqueront donc touts les applis Google habituelles présentes sur un smartphone Android : Play Store, Gmail, YouTube, Google Maps…

Sur le même sujet : Huawei annonce une baisse de 16,5% de ses ventes suite à la cession de Honor

Pour rappel, Honor devrait annoncer les Honor 50 dans le courant du mois de juin 2021. On s'attend à ce que la gamme soit commercialisée dans la plupart des pays d'Europe. On vous en dit plus dès que possible. Qu'attendez-vous du retour de Honor sur le devant de la scène ? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.