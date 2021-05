ZenFone 8 et 8 Flip : Asus dévoile ses nouveaux smartphones haut de gamme, à partir de 699 €

Comme prévu, Asus officialise deux smartphones premium : les ZenFone 8 et 8 Flip. Contrairement aux ZenFone 7 et 7 Pro, les deux modèles de 2021 sont très différents. Si le ZenFone 8 Flip est un vrai successeur du ZenFone 7, le ZenFone 8 se présente comme un « petit superphone ». Il se positionne comme un concurrent du Galaxy S21, de l’iPhone 12 Mini et du Xperia 5 III.

Depuis quelques semaines, les ZenFone 8 font beaucoup parler d’eux dans le flux des fuites. Récemment, leurs prix présumés ont même été dévoilés sur Internet. Aujourd’hui, nous avions rendez-vous avec la marque afin de découvrir les informations officielles sur les deux smartphones présumés. Et autant le dire, cette présentation n’a pas manqué de surprise.

Première information importante, les deux smartphones s’appellent bien ZenFone 8 et ZenFone 8 Flip. Pas de version Pro. Pas de version Mini. Qui est donc le charmant petit smartphone dévoilé par les rumeurs ? Il s’agit du ZenFone 8. Tout simplement. Le plus grand du duo, avec le module photo rotatif, est donc le ZenFone 8 Flip. Ce dernier remplace d’ailleurs le ZenFone 7. Et le ZenFone 7 Pro n’a donc aucun successeur direct.

Les deux smartphones haut de gamme ont donc pour ambition d’offrir deux expériences différentes, et non plus une seule comme les années précédentes avec une version Deluxe ou Pro pour y ajouter un peu de peps. Contactée par la rédaction de PhonAndroid, la marque Asus explique que le but est de créer une gamme de smartphones variée pour à des publics différents. Gaming à outrance ? ROG Phone. Grand écran et selfie de folie ? ZenFone Flip. Smartphone complet et de petite taille ? ZenFone.

ZenFone 8 : le parfait concurrent du Xperia 5 et du Galaxy S21

Entrons maintenant dans le détail des fiches techniques en commençant par le ZenFone 8. Sachez, avant de commencer, que le test complet du ZenFone 8 devrait d’ores et déjà être en ligne au moment où vous lirez ces lignes. Vous pouvez donc dès à présent y jeter un œil averti. Le ZenFone 8 est donc un smartphone relativement petit par rapport aux flagships des marques concurrentes. Le but : se différencier de Samsung, Oppo, Xiaomi et consorts.

Son écran mesure 5,9 pouces. Il est donc plus grand que celui de l’iPhone 12 Mini, mais légèrement plus petit que celui du Xperia 5 II ou du Galaxy S21. Asus aurait réalisé une enquête auprès de ses utilisateurs qui plébiscite à 67 % une taille inférieure à 6,0 pouces. D’où ce choix. Comme Sony, Asus affirme n’avoir fait aucune concession dans ce téléphone. Mais vous pourrez constater que ce n’est pas entièrement vrai : pas de charge sans fil, pas de zoom optique en photo.

Mais il y a tout même trois surprises. Le retour d’un port jack 3,5 mm (comme pour le ROG Phone 5), doté ici aussi d’un DAC hi-fi promettant une expérience audio très confortable. L’intégration d’une batterie de 4000 mAh dans ce tout petit châssis, performance réalisée grâce à une architecture interne innovante. Et le lecteur d’empreinte est intégré dans l’écran (et non plus dans le bouton de mise en marche). La moins bonne surprise est à retrouver du côté de la photo, puisque le module photo ne compte que deux capteurs.

Double capteur photo et pas de zoom optique

Parlons en de ces deux capteurs. Il y a un capteur 64 mégapixels (objectif ouvrant à f/1.8, pixel mesurant 1,6 micron, double autofocus PDAF et stabilisateur optique). Et un capteur 12 mégapixels pour les panoramas (angle de vue 113°, objectif ouvrant à f/2.2, pixel mesurant 1,4 micron, double autofocus PDAF, en charge de la macro). Il n’y a donc pas de zoom optique, mais un zoom uniquement numérique. À l’avant, vous retrouvez un autre capteur 12 mégapixels (objectif ouvrant à f/2.45, pixel mesurant 1,22 micron, double autofocus PDAF). Notez que, dépourvu du module rotatif, le ZenFone 8 gagne une certification IP68.

Pour le reste, pas de grosse surprise : il s’agit d’un smartphone haut de gamme d’Asus. Coque en verre minéral (Gorilla Victus à l’avant, Gorilla 6 à l’arrière). Châssis en aluminium. Écran AMOLED Full HD+ de 5,9 pouces compatible HDR+, 120 Hz, DCI-P3. SoC Snapdragon 888 de Qualcomm. De 8 à 16 Go de RAM. De 128 à 256 Go de stockage. Nous reviendrons plus en détail sur les prix en fin d’article. Charge rapide 30 watts (avec les options habituelles de gestion de la charge). Double haut-parleur asymétrique. Android 11 avec interface ZenUI 8.

ZenFone 8 Flip : un simple refresh du ZenFone 7

Passons maintenant au ZenFone 8 Flip. Celui-ci reprend donc le positionnement du ZenFone 7, avec son module photo rotatif, son absence de capteur selfie en façade et son grand écran. Il s’agit avant tout d’une évolution. Un refresh pourrait-on dire. Coque en Gorilla Glass 6 à l’avant et à l’arrière. Châssis en aluminium. Module photo en métal liquide.

Écran AMOLED de 6,67 pouces Full HD+, compatible 90 Hz, DCI-P3 et HDR. Processeur Qualcomm Snapdragon 888. 8 Go de RAM. 256 Go de stockage (une seule configuration en Europe). Batterie 5000 mAh avec charge rapide 30 watts. Android 11 et ZenUI 8. Double haut-parleur asymétrique, lecteur d’empreinte digitale dans l’écran. Mais pas de jack 3,5 mm. Dommage.

Triple capteur photo à l’arrière (comme à l'avant). Les deux premiers sont inspirés du ZenFone 8 : 64 mégapixels (objectif ouvrant à f/1.8, pixel mesurant 1,6 micron, autofocus standard) et 12 mégapixels pour les panoramas (angle de vue 112°, objectif ouvrant à f/1.8, pixel mesurant 1,4 micron, double autofocus PDAF). Le troisième est un capteur 8 mégapixels avec zoom optique (rapport 3x en optique et 12x en numérique). Seul vrai regret : il n’y a aucun de stabilisateur optique dans le ZenFone 8 Flip. Et ce pour une question de coût…

Des prix plus intéressants que la concurrence

Passons enfin aux prix. Le ZenFone 8 sera proposé en France à partir de 699 euros en version 8/128 Go. Il n’y aura pas de version 6/128 Go en France à 599 euros. En revanche, Asus propose pendant la période de précommande un lot de ZenFone 8 avec 8/128 Go à 599 euros (avec une ODR de 100 euros). Le ZenFone 8 8/256 Go sera vendu à 749 euros. Et enfin le ZenFone 8 16/256 Go sera commercialisé à 819 euros. Soit un prix assez agressif face à la concurrence, à configuration égale. Quant au ZenFone 8 Flip, il sera vendu à 799 euros avec une seule configuration, 8/256 Go. Le lancement commercial des ZenFone 8 et 8 Flip est prévu le 31 mai.