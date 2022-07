Android 13 : Google déploie la dernière bêta 4, la version finale arrive bientôt

Google vient de publier la quatrième et dernière version bêta publique d'Android 13. Elle arrive un peu plus tôt que l’année précédente, et devrait donc permettre aux utilisateurs de découvrir la version finale plus rapidement que prévu.

Google vient enfin de déployer la dernière bêta d’Android 13, quelques semaines seulement avant le lancement de la version finale. La bêta 4 d'Android 13 n'inclut pas de nouvelles fonctionnalités, comme c'était déjà le cas avec la bêta précédente. En effet, le logiciel a atteint la stabilité de la plateforme avec le déploiement de la troisième bêta en juin, ce qui signifie que Google ne se concentre actuellement que sur la résolution de bugs.

Google exhorte désormais les développeurs à finaliser les tests de compatibilité et à publier toutes les mises à jour nécessaires avant la sortie de l'OS, ce qui indique que celui-ci devrait arriver bientôt. La mise à jour Beta 4 comprend également une version candidate d'Android 13 pour les appareils Pixel et l'émulateur d'Android Studio. Cette version candidate pourrait donc bien devenir la version finale stable que Google déploiera à l’automne.

La sortie de la version finale d’Android 13 est imminente

Fondamentalement, la nouvelle version bêta d'Android 13 comprend presque tout pour que les développeurs puissent tester leurs applications pour une meilleure compatibilité ainsi que l’ensemble des fonctionnalités d'Android 13. L’arrivée précoce de la dernière bêta pourrait signifier que Google s’apprête à lancer la version finale un peu plus tôt cette année.

Pour rappel, Android 12 a été lancé en octobre 2021, tandis qu'Android 11 a été présenté en septembre 2020. Il est donc possible que Google déploie la version stable d’ici le mois de septembre 2022, juste avant l’arrivée des nouveaux Pixel 7 et 7 Pro en octobre. En attendant, tous les yeux sont tournés vers le prochain Pixel 6a, qui sera officiellement lancé en France le 21 juillet à un prix de 459 euros.

Si votre smartphone Pixel est déjà inscrit au programme bêta public de Google, vous devriez recevoir cette nouvelle build sous forme de mise à jour over-the-air dans les heures ou les jours qui suivent. Si vous voulez essayer cette version, vous pouvez le faire en vous inscrivant au programme.

Source : Google