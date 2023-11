Xbox Game Pass : voici les nouveaux jeux à venir en décembre 2023

Il y a encore du beau monde qui va rejoindre le catalogue du Xbox Game Pass au mois de décembre. Après le shadow drop des deux jeux Remnant, nous retrouverons bientôt Rise of the Tomb raider ou encore Far Cry 6 dans la liste des titres disponibles le mois prochain.

Vous êtes peut-être encore en train de profiter des derniers à avoir débarqué au sein du Game Pass. Il faut dire qu’entre Persona 5 Tactica et Dune Spice Wars, vous avez de nombreuses heures de jeu devant vous. Pourtant, il est déjà l’heure de découvrir la liste des prochains titres qui rejoindront le catalogue au mois de décembre.

Comme à son habitude, le site Dealabs a en effet dévoilé en avance la liste, ce qui signifie que l’annonce officielle ne devrait plus tarder. Le mois dernier était déjà bien chargé, entre Like A Dragon Gaiden : The Man Who Eraised His Name, Jusant ou encore Wild Hearts. En décembre, rebelote : vous aurez de quoi vous faire plaisir durant les vacances de Noël.

La liste des jeux à venir sur le Xbox Game Pass en décembre 2023

Remnant : From The Ashes (cloud, console et PC) : déjà disponible

(cloud, console et PC) : déjà disponible Remnant II (cloud, console et PC) : déjà disponible

(cloud, console et PC) : déjà disponible SteamWorld Build (cloud, console et PC) : 1er décembre

(cloud, console et PC) : 1er décembre Rise of the Tomb Raider (cloud, console et PC)

(cloud, console et PC) Far Cry 6 (cloud, console et PC)

(cloud, console et PC) World War Z: Aftermath (cloud, console et PC)

(cloud, console et PC) Goat Simulator 3 (cloud, console et PC)

(cloud, console et PC) Against the Storm (PC)

(PC) Clone Drone in the Danger Zone (cloud, console et PC)

(cloud, console et PC) Tin Hearts (cloud, console et PC)

(cloud, console et PC) While the Iron’s Hot (cloud, console et PC)

(cloud, console et PC) Spirit of the North: Enhanced Edition (cloud, console et PC)

Difficile de faire une sélection de titres à conseiller dans cette liste tant il y en a un. Citons tout de même Far Cry 6 qui, s’il ne révolutionne clairement pas la formule, est toujours aussi efficace auprès des adeptes de la licence. Rise of the Tomb Raider, deuxième opus du reboot des aventures de Lara Croft, saura également vous tenir en haleine. Enfin, les deux Remnant, déjà disponibles, s’adresseront aux amateurs de jeux exigeants, proches de la formule des Souls.

Source : Dealabs