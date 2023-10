Microsoft Activision : le rachat est validé par le Royaume-Uni, plus rien n’empêche la fusion du siècle

Les autorités de régulation britanniques ont enfin donné leur accord définitif à l'acquisition par Microsoft de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard, pour un montant de 69 milliards de dollars.

L'autorité de régulation britannique CMA a annoncé qu'elle avait approuvé l'acquisition restructurée d'Activision Blizzard par Microsoft, une opération d'une valeur de près de 69 milliards de dollars qui a mis près de deux ans à se concrétiser, l'achat ayant été annoncé pour la première fois le 18 janvier 2022.

Les autorités antitrust britanniques avaient initialement tenté de bloquer l'acquisition par Microsoft du fabricant de Call of Duty. Microsoft avait réagi en acceptant de vendre à Ubisoft les droits d'Activision Blizzard sur les jeux dans le cloud.

Microsoft contraint de faire une concession pour faire approuver le rachat

L'éditeur français de jeux vidéo obtiendra les droits de diffusion depuis le cloud d'Activision pour tous les jeux sur PC et consoles pendant les 15 prochaines années, mais uniquement sur les marchés situés en dehors de l'Espace économique européen. Au sein de l'EEE, Ubisoft recevra une « licence non exclusive pour vendre, distribuer et sous-licencier les droits de jouer aux versions “cloud streaming” des jeux d'Activision ». Cela signifie que Microsoft pourra également accéder aux droits de diffusion depuis le cloud des jeux d'Activision en Europe.

La CMA décrit la concession de Microsoft comme un « changement de donne qui favorisera la concurrence » sur le marché en pleine croissance du cloud gaming. « Avec la vente des droits d'Activision à Ubisoft, nous avons fait en sorte que Microsoft ne puisse pas avoir la mainmise sur ce marché important qui se développe rapidement », déclare Sarah Cardell, directrice générale de la CMA. « À mesure que le cloud gaming se développe, cette intervention permettra aux consommateurs de bénéficier de prix plus compétitifs, de meilleurs services et d'un plus grand choix. Nous sommes la seule agence de la concurrence au monde à avoir obtenu ce résultat ».

Désormais, la voie est libre pour la finalisation du rachat. Microsoft aurait l'intention de conclure l'opération demain, le 13 octobre, avant la date limite du 18 octobre. Cette acquisition devrait devenir la plus importante de l'histoire du jeu vidéo et permettre au propriétaire de la Xbox de prendre le contrôle de jeux tels que Call of Duty, World of Warcraft et Candy Crush. Cependant, ces jeux n’arriveront pas sur le Xbox Game Pass tout de suite, ceux-ci devant être ajoutés progressivement à partir de 2024.