À cause de Teams, il sera bientôt impossible de se cacher dans une salle de réunion pour échapper à ses collègues

Microsoft a annoncé l'arrivée prochaine d'une nouvelle fonctionnalité dans Teams, capable de géolocaliser les membres d'un groupe. D'après l'éditeur, cela permettra de savoir dans quel bâtiment se trouve ses collaborateurs. Mais celui-ci n'explique pas encore comment cela fonctionnera concrètement, alors que son déploiement est proche.

Avec Teams, Microsoft cherche à faciliter les communications entre collègues… parfois même en parlant à leur place. Après avoir voulu indiquer automatiquement quand un collaborateur n'est pas disponible pour une réunion, voilà que l'application revient à la charge avec cette fois une fonctionnalité officiellement annoncée par son éditeur. Cette fois, on parit que les plus solitaires au bureau ne vont pas apprécier l'intention.

En effet, Microsoft a fait savoir qu'il sera bientôt possible de savoir où se trouve chacun de ses collègues lorsque ceux-ci se trouvent au travail. Concrètement, dès l'instant où l'on se connecte au réseau Wi-Fi de son entreprise, Teams sera capable de nous géolocaliser au sein de celle-ci. Vous avez besoin d'un peu d'air après une grosse réunion ou vous avez trouvé un spot secret où déjeuner en toute discrétion ? Raté, Teams va bientôt vendre la mèche à vos collègues.

Teams va bientôt révéler votre position à vos collègues

Pour l'heure, Microsoft ne rentre pas dans les détails pour expliquer comme cette fonctionnalité se présentera. La firme de Redmond se montre d'ailleurs prudente en expliquant qu'elle sera capable de détecter le bâtiment dans lequel on se trouve (et pas forcément l'étage ou la pièce). Il reste donc encore une lueur d'espoir pour ceux travaillant dans des entreprises qui n'ont pas le luxe de s'étendre sur tout un quartier.

Mais si cette fonctionnalité voit effectivement le jour, difficile de ne pas imaginer un monde où Teams sera bien capable de dibulguer la position exacte de ses utilisateurs. Dans les faits, rien de bien dramatique, mais on peut tout de même se questionner sur les retombées d'une telle possibilité. Il faudra attendre pour voir ce que cela donnera. Microsoft prévoit de déployer cette fonctionnalité au mois de décembre prochain.