L’IA s’empare totalement de Word, Excel et PowerPoint, vos documents sont mis à jour sans effort

Microsoft annonce le déploiement à tous les utilisateurs des fonctionnalités d'agent de Copilot dans Word, Excel et PowerPoint. L'IA y devient capable de remplir vos documents à la demande.

copilot powerpoint
Crédit : Microsoft

Avec l'arrivée de Claude dans Microsoft Word et les autres applications de la suite bureautique, l'éditeur devait répondre de la manière forte pour que les utilisateurs ne s'éloignent pas de Copilot, la solution d'IA native de ces services. Une nouvelle version débarque dans Word, Excel et PowerPoint, avec des capacités bien plus poussées que jusqu'ici.

Utiliser Copilot pour créer des documents Word, Excel ou PowerPoint était difficile à cause de ses aptitudes limitées. “Lors du lancement initial de Copilot, les modèles de base n'étaient pas suffisamment puissants pour permettre à Copilot de contrôler les applications. De ce fait, Copilot jouait un rôle passif dans la gestion des documents : il pouvait répondre aux questions, mais était incapable d'agir directement sur le canevas”, admet Microsoft.

Copilot n'est plus seulement un conseiller, mais aussi un exécutant sur Word, Excel et PowerPoint

L'entreprise ajoute que ses modèles d'IA ont sensiblement évolué au cours des derniers mois “en matière de suivi des instructions, de raisonnement et de qualité globale”, ce qui les rend capables de gérer plus efficacement les modifications en plusieurs étapes sur les documents. “Copilot s'intègre pleinement à chaque application comme un véritable collaborateur : il comprend la complexité d'un tableau croisé dynamique dans Excel, l'utilisation des animations dans PowerPoint et la précision des citations dans Word”, promet la firme.

Copilot était surtout utile pour donner des suggestions à l'utilisateur, il peut dorénavant effectuer le travail lui-même. Mise en forme, restructuration, création de visuels, transformation des données, toutes ces tâches sont dans ses cordes. Il est possible d'examiner les changements et de conserver uniquement ceux qui conviennent.

Copilot prend aussi en compte le contexte de l'utilisateur pour se montrer plus pertinent et propose plusieurs modèles d'IA, chacun ayant ses forces et ses faiblesses. Cette nouvelle version est disponible pour les utilisateurs de Microsoft 365 Copilot, Microsoft 365 Premium, Microsoft 365 Personnel et Microsoft 365 Famille. Microsoft annonce des fonctionnalités d'édition plus poussées et plus fiables, ainsi que plus de transparence et de contrôle dans une prochaine mise à jour.


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