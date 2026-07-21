iOS 27 : vous ne serez plus jamais à court d’épisodes sur Apple TV grâce à cette nouveauté de la bêta 4

S’apprêter à regarder sa série, puis se rendre compte qu’on a oublié de télécharger les épisodes et qu’on est dans l’incapacité de le faire : il y a de quoi ressentir de la frustration. Mais la firme de Cupertino a une solution pour Apple TV et elle la teste actuellement dans iOS 27 bêta 4, qui vient de sortir. Voici de quoi il s’agit.

Apple TV

iOS 27 sera la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation d’Apple. Présentée en juin dernier lors de la Worldwide Developers Conference, elle fait la part belle à Siri AI et à Apple Intelligence, mais pas uniquement. Sa version stable devrait être déployée en septembre aux côtés des nouveaux modèles d’iPhone, mais d’ici-là, plusieurs versions bêta vont être publiées.

Le 20 juillet, Apple a justement sorti iOS 27 bêta 4. Plusieurs changements, repérés par 9to5Mac, sont à noter, tels que l’introduction d’un nouvel écran pour l’invocation de Siri AI depuis la Dynamic Island, ou encore deux voix améliorées qui intègrent les curseurs de rythme et d’expressivité. Mais parmi ces nouveautés se trouve également une option inédite bien pratique pour Apple TV.

Lire aussi – iOS 27 : Apple garderait encore des atouts dans sa manche, voici les fonctions en préparation

Vous aurez toujours un épisode sous la main sur Apple TV grâce à iOS 27

Imaginez : vous ouvrez l’application pour regarder la suite de votre série préférée. Et là, c’est le drame : vous vous apercevez que vous avez oublié de télécharger les prochains épisodes, le Wi-Fi est dans les choux et vous vous devez de garder de la data. Pour pallier cette situation des plus frustrantes, Apple introduit avec iOS 27 bêta 4 les « Téléchargements automatiques » pour Apple TV.

C’est Aaron Perris, journaliste chez MacRumors, qui a repéré cette nouveauté et l’a partagée sur X (ex-Twitter). La description donnée pour cette fonction est la suivante : « Les deux prochains épisodes de la série que vous commencez dans Continuer à regarder seront automatiquement téléchargés, puis supprimés une fois terminés. » Ainsi, vous ne serez jamais plus à court d’épisodes.

Pour profiter des Téléchargements automatiques pour Apple TV, voici la marche à suivre :

  • Rendez-vous dans l’application Réglages
  • Saisissez TV dans la barre de recherche ou faites défiler jusqu’en bas de la page
  • Appuyez sur Apps
  • Faites défiler jusqu’à TV dans le répertoire des applications
  • Activez la nouvelle option de Téléchargements automatiques

Pour le moment il s’agit d’une fonction uniquement présente dans la quatrième bêta d’iOS 27, mais le fonctionnement devrait être similaire dès lors que la mise à jour sera disponible.


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