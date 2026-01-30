Ce PC au look des années 90 cache une machine de guerre pour le jeu

Maingear dévoile le Retro98, un PC qui semble venir tout droit des années 90. Sous son boîtier vintage se cache une configuration haut de gamme. Cette édition limitée mêle look rétro et performances extrêmes pour les joueurs les plus exigeants.

Le marché des composants connaît une tension croissante depuis plusieurs mois, notamment du côté de la mémoire vive. Les prix de la RAM ont explosé, avec une hausse moyenne de 340 % entre juillet 2025 et janvier 2026. Certaines barrettes très répandues, comme les 2×16 Go DDR5/6000, coûtent désormais près de 400 euros, contre seulement 75 euros six mois plus tôt. Cette envolée est provoquée par la demande massive des géants du cloud et de l’intelligence artificielle. Dans ce contexte, les configurations haut de gamme deviennent de plus en plus rares… et chères.

C’est dans ce climat que Maingear dévoile le Retro98, un PC au design directement inspiré des tours beige des années 90. Ce modèle rend hommage aux machines IBM compatibles de l’époque, avec une attention particulière aux détails. On retrouve un affichage LED, un bouton turbo, une façade avec clé de verrouillage et des câbles colorés rouge et jaune. Certains composants sont même visibles dans un emplacement 5,25 pouces. Malgré son apparence datée, il s’agit bien d’une machine de jeu moderne, conçue pour faire tourner les titres les plus exigeants. L’ensemble est proposé en série très limitée. Seuls 32 exemplaires standards et 5 modèles alpha seront commercialisés.

Le Retro98 de Maingear mêle design rétro et composants extrêmes

Le Maingear Retro98 ne se contente pas d’un design rétro, il embarque aussi des composants parmi les plus puissants du marché. La version la plus haut de gamme, appelée Retro98α, coûte environ 9 000 euros. À ce prix-là, on s’approche plus d’un investissement que d’un simple achat, mais les performances suivent. On y trouve un processeur AMD Ryzen 9 9950X3D, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5090 et 64 Go de RAM DDR5-6000. Le refroidissement est assuré par un circuit liquide en boucle ouverte avec double radiateur. L’alimentation, une unité 1600W certifiée Titanium, alimente l’ensemble sans broncher. Le stockage est confié à un SSD NVMe Gen5 de 4 To, et Windows 11 Pro est préinstallé.

Maingear propose trois autres versions du Retro98, avec des tarifs allant de 4 600 euros à 2 300 euros selon les composants choisis. Même la configuration la plus accessible reste pensée pour le jeu intensif. Elle embarque un processeur Intel Core Ultra 7 et une carte graphique RTX 5070. Il n’y aura pas de nouvelle production.