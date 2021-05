Mi 11 Ultra, Mi 11i et Redmi Note 10 5G : Xiaomi officialise les prix et les dates de sortie en France

Comme prévu, Xiaomi a officialisé l’arrivée en France de trois smartphones : le Mi 11 Ultra, le Mi 11i et le Redmi Note 10 5G. Le nouveau porte-étendard de la gamme est d’ores et déjà disponible. Il est vendu à 1200 euros. Le Redmi Note 10 5G arrivera mi-mai à moins de 250 euros. Le Mi 11i sera le dernier à être commercialisé en France. Il n’arrivera que fin mai.

Xiaomi nous avait promis de nombreuses nouveautés pendant le printemps. Et la marque chinoise a effectivement abreuvé le marché français de nombreux smartphones sur ses trois marques : Xiaomi, Redmi et Poco. Vous avez d’ores et déjà pu découvrir de nombreux tests ces derniers mois, depuis le Mi 11 « classique », jusqu’au Poco X3 Pro, en passant par le Redmi Note 10 et le Redmi Note 10 Pro. Et ce n’est évidemment pas fini.

Xiaomi avait en effet donné rendez-vous à sa communauté française pour annoncer l’arrivée de nouveaux produits. Nous nous doutions que le Mi 11 Ultra ferait partie du lot. Ce fut évidemment le cas. Il nous restait cependant à savoir si d’autres modèles l’accompagneraient. Et la réponse est positive. Ce sont au total trois smartphones qui arriveront sur les étals des enseignes tricolores : le Mi 11 Ultra, le Mi 11 i et le Redmi Note 10 5G.

Mi 11 Ultra : un flagship vendu au prix… d'un flagship

Rappelons que tous ces modèles ont d’ores et déjà été officialisés par Xiaomi en Chine. Nous ne reviendrons donc pas en détail sur leurs caractéristiques techniques. Notez également que vous pouvez d’ores et déjà retrouver dans nos colonnes le test complet du Mi 11 Ultra, certainement LE smartphone haut de gamme que les fans de la marque attendent le plus. A la rédaction, nous avons été agréablement surpris par ce téléphone et son écran secondaire à l’arrière dont la pertinence est moins sur la possibilité de faire des selfies avec le capteur principal, mais plus sur la déportation de certains contrôles et des notifications.

Une bonne surprise qui n’arrive pas seule, puisque Xiaomi annonce que le Mi 11 Ultra est d’ores et déjà disponible. Il n’est proposé qu’en une seule version, avec 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Et il est vendu chez Bouygues Telecom, SFR, Orange, Fnac, Darty, Boulanger, Auchan, Cdiscount, Rueducommerce, LDLC et Materiel.net (sans oublier les boutiques Mi offline et online). Bref pratiquement partout. Seul petit hic, le prix. Le Mi 11 Ultra est vendu à 1199,90 euros hors subvention et promotion. Il reste cependant moins cher qu’un iPhone 12 Pro Max. C’est déjà ça.

Redmi Note 10 5G : Xiaomi propose la 5G à moins de 230 euros

Chronologiquement, le deuxième smartphone du trio à arriver en France sera le Redmi Note 10 5G. Il sera disponible le 18 mai 2021. Plus encore que le Mi 11 Ultra, le Redmi Note 10 5G profitera d’un lancement supporté par tous les opérateurs, même Free Mobile, et par toutes les enseignes, spécialisées ou alimentaires. Il vous sera très difficile de ne pas le trouver si vous voulez l’acheter.

Le Redmi Note 10 5G se déclinera en deux versions. La première, celle que vous pouvez retrouver presque partout, est équipée de 4 Go de mémoire vive et de 64 Go de stockage. Elle sera vendue à 229,90 euros (prix public conseillé, bien évidemment). Si la perspective de n’avoir que 64 Go vous fait peur, deux informations vous intéresseront. D’abord, une version 128 Go sera aussi en vente. Elle coûtera 269,90 euros et sera exclusive à Bouygues Telecom (sans parler des Mi Store, bien sûr). Soit 40 euros de plus. Ensuite, un lecteur de carte microSDXC est intégré.

Mi 11i : un Mi 11 vendu beaucoup moins cher ?

Le dernier smartphone à arriver en France sera le Mi 11i. Certains à la rédaction sont impatients de le tester et, surtout, de le comparer avec le Mi 11 qui a fait l’objet de notre premier live sur YouTube en mars 2021. Il sera disponible fin mai (certainement le 28 mai). Son prix de vente sera de 699,90 euros (prix public conseillé, hors promotion et subvention) avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage non extensibles.

Il sera proposé par les quatre opérateurs français et une douzaine d’enseignes. Il fera l’objet d’une campagne de précommande qui démarrera le 11 mai. Le Mi 11i pourrait être le Mi 11 que nous attendions en début d’année. C’est peut-être l’une des bonnes surprises du printemps. Réponse à la fin du mois. En attendant, retrouvez ci-dessous notre test vidéo du Mi 11.