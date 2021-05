MIUI 13 sera disponible le 25 juin 2021, découvrez la liste des smartphones Xiaomi compatibles

Alors que MIUI 12 continue sur déploiement, son successeur MIUI 13 pourrait faire son arrivée dès le 25 juin 2021. Au total, ce serait pas moins de 80 smartphones qui seront compatibles avec la mise à jour, à en croire une récente fuite. Retrouvez ici la liste complète des appareils concernés.

Avec l’arrivée prochaine d’Android 12, il est temps pour Xiaomi de plancher sur le successeur de MIUI 12. Le constructeur n’a pas chômé puisque, en avril 2020, ce dernier affirmait déjà travailler sur la 13e version de sa surcouche. Un an plus tard, celle-ci pourrait bien être dévoilée d’ici peu. Selon la chaîne Telegram MIUI 12 Updates, la mise à jour devrait arriver durant le second trimestre de 2021. Bien qu’aucune date officielle n’ait été annoncée, les rumeurs semblent tourner autour du 25 juin 2021.

Ce lancement ne concerne, comme d’habitude, que les utilisateurs chinois. Si cette date s’avère exacte, il faudra probablement attendre encore quelques mois de plus pour les propriétaires de smartphones Xiaomi. D'ici là, une source a dévoilé la liste des appareils qui seront compatibles avec MIUI 13 à sa sortie. Parmi eux, on retrouve des smartphones Xiaomi bien sûr, mais aussi Redmi, Poco, et Black Shark. Ce sont au total plus de 80 téléphones qui pourraient bénéficier de la mise à jour.

Voici la liste des smartphones compatibles avec MIUI 13

Notez que cette liste ne comprend ni le Mi Mix 4 ni le Mi Note 11, qui devraient tous deux arriver avec MIUI 13 préinstallé selon une précédente fuite. Cette dernière n’inclut donc que les smartphones actuellement en circulation. Pour vérifier si le vôtre ou celui que souhaitez acheter en fait partie, on cous conseille de réaliser un Ctrl+F (ou Commande+F) puis de taper le nom de l’appareil en question.

Xiaomi Mi 9 Explorer

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 10 5G

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Youth 5G

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 10s

Xiaomi Mi 10T 5G

Xiaomi Mi 10 T Lite 5G

Xiaomi Mi 10 T Pro 5G

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Poco F3

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi Fold

Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Redmi 10X 4G

Redmi 10X 5G

Redmi 9

Redmi 9 Power

Redmi 9 Prime

Redmi 9A

Redmi 9C

Redmi 9i

Redmi 9T

Redmi 10X Pro 5G

Redmi Note 9

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9S

Redmi Note 9T

Redmi Note 10

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10S

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro Premium

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 5G Racing

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi K30 Ultra

Redmi K30i 5G

Redmi K30s

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Poco C3

Poco F2 Pro

Poco M2

Poco M2 Pro

Poco M2 Reloaded

Poco X2

Poco X3

Poco X3 NFC

Poco X3 Pro

Black Shark 2

Black Shark 2 Pro

Black Shark 3

Black Shark 3 Pro

Black Shark 3S

Black Shark 4

Black Shark 4 Pro

Une liste de 11 smartphones, ayant moins de chance de recevoir MIUI 13 à son lancement, est également apparue sur la toile. La voici :

Xiaomi Mi 9 T Pro

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Redmi 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro

Redmi K20

Il ne s’agit en aucun pour l’instant d’information officielle. Il convient donc d’attendre une annonce de la part de Xiaomi pour obtenir une liste certaine des smartphones compatibles. Si votre téléphone ne figure pas parmi ceux cités plus haut, cela pourrait donc tout aussi bien être le cas dans les semaines ou mois à venir. Nous vous tiendrons bien entendu au courant des nouveautés sur le sujet.

