Le Xiaomi Mi 11 Ultra sera disponible en Europe le 11 mai 2021

Le Xiaomi Mi 11 Ultra arrive finalement en Europe ! La marque chinoise vient d'annoncer la sortie de son smartphone haut de gamme aux Pays-Bas pour le 11 mai 2021. On s'attend donc à ce que le téléphone soit disponible en France autour de cette date, d'autant que Xiaomi France organise un événement en ligne dès le mardi 4 mai 2021.

Le 29 mars dernier, Xiaomi a levé le voile sur trois nouveaux smartphones, les Mi 11 Ultra, 11i et 11 Lite lors d'une conférence en ligne. Plus haut de gamme et plus puissant que les autres modèles, le Mi 11 Ultra sera vendu au prix de 1 199 € sur le marché européen. Lors de l'annonce, Xiaomi n'a par contre pas révélé quand il sera possible d'acheter le smartphone.

Dans un post sur Facebook, la page officielle de Xiaomi Nederland a révélé la date de sortie du Mi 11 Ultra sur le marché néerlandais. En réponse à un internaute, la marque précise bien que les précommandes du smartphone seront ouvertes à la date du 11 mai. Sauf surprise, Xiaomi devrait commercialiser le smartphone dans le reste de l'Europe au même moment.

Xiaomi France annoncerait la date de sortie du Mi 11 Ultra le mardi 4 mai 2021

En France, Xiaomi a visiblement prévu d'annoncer les détails concernant la sortie du Mi 11 Ultra lors d'une nouvelle conférence en ligne. Ce dimanche 2 mai, le constructeur chinois a annoncé la tenue d'une présentation en ligne le 4 mai 2021 à 18h. Cette conférence, baptisée “révélations”, devrait vraisemblablement être consacrée au flagship.

Dans la foulée, la marque met en ligne un visuel teaser montrant un banc, avec le slogan “toute chose commence par un choix”. Une courte vidéo promotionnelle montre un homme qui choisit entre entre deux pilules de couleur, en référence à la saga Matrix. Pour l'heure, il est encore difficile de voir où Xiaomi veut en venir avec ces communications.

Pour rappel, le Xiaomi Mi 11 Ultra embarque un triple capteur photo, dont un capteur principal de 50 Mp (Samsung GN2) ultra large (1/1.12″), un écran AMOLED avec un taux de rafraichissement 120 Hz et la définition WQHD+ et un écran secondaire sur le dos. L'autonomie est confiée à une batterie 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 67W.