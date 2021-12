Apple dévoile une édition spéciale des Beats Studio Buds pour le Nouvel An chinois

Les Beats Studio Buds sont à l’honneur cette année en Asie, puisqu’ils recevront une édition spécialement créée à l’occasion du Nouvel An chinois, qui aura lieu le 1er février 2022. L’événement marquera le passage à l’année du tigre.

Le Nouvel An chinois, également appelé Nouvel An lunaire ou Fête du printemps, est la fête la plus importante de Chine. Les célébrations durent souvent plus de deux semaines en Chine, et les festivités sont célébrées par les Chinois et d'autres personnes originaires d'Asie de l'Est dans le monde entier et sont clôturées par la fête des lanternes.

Chaque nouvelle année est associée à un des douze animaux du zodiaque chinois, chacun étant lié à certaines caractéristiques et à certains éléments. Alors que 2021 était l’année du Bœuf, 2022 marquera le passage à l’année du Tigre. L’année du Tigre avait aussi été célébrée en 2010, ou encore en 1998.

À lire également : Apple fait la pub des Beats Studio Buds en montrant un Galaxy S21 !

Apple lance une édition spéciale des Beats Studio Buds pour l’année du Tigre

Pour célébrer l’année du Tigre, Apple a décidé de lancer une édition spéciale de ses écouteurs sans fil Beats Studio Buds. Cette nouvelle version reprend les mêmes caractéristiques que les écouteurs originaux, mais voit son design reprendre des éléments distinctifs de l’animal. En effet, les nouveaux Beats Studio Buds arriveront en rouge, avec des rayures dorées sur le boîtier et les oreillettes qui rappellent évidemment les tigres.

D’après le géant californien, les nouveaux écouteurs True Wireless seront disponibles à la vente dès le 1er janvier 2022. Pour l’instant, on ne sait pas exactement à quel prix ni dans quels pays Apple compte lancer ces Beats Studio Buds personnalisés, mais ils pourraient bien n’être disponibles qu’en Asie, dont notamment au Japon. En plus de ces écouteurs en édition limitée, Apple a également profité de l’événement pour dévoiler une édition limitée de l’AirTag au Japon avec un émoji tigre.

Pour rappel, les Beats Studio Buds sont disponibles à partir de 149,95 euros, et offrent un design intra-auriculaire similaire aux AirPods Pro d'Apple. On retrouve notamment un système actif d'annulation du bruit, des embouts remplaçables, une autonomie de 8 heures et la norme Bluetooth de classe 1 pour un couplage rapide avec les appareils Android et iOS.

Source : 9to5Mac