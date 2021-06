Apple lance les Beats Studio Buds, des AirPods Pro pour smartphone Android

Apple vient de lancer les Beats Studio Buds, des écouteurs True Wireless assez premium avec réduction de bruit active. Apple semble destiner ces écouteurs à un public plus large que les AirPods. Une application Android, notamment, est disponible.

Apple vient de lancer les Beats Studio Buds, des écouteurs True Wireless assez premium avec réduction de bruit active. La firme donne au passage une idée de la stratégie de long terme d'Apple sur la catégorie. D'un côté les AirPods paraissent plus exclusifs, verrouillés dans l'écosystème Apple, même s'il est possible de les utiliser avec un smartphone Android si vous ne craignez pas de perdre quelques fonctionnalités.

De l'autre, les écouteurs Beats s'adressent au grand public, quelle que soit la plateforme. Pour la première fois, on a ainsi droit, avec ces écouteurs, à une application compatible avec les smartphones Android. L'application permet de consulter le niveau de charge exact des Studio Buds et de leur boîtier de charge, de personnaliser les contrôles, le niveau de réduction de bruit active, ainsi que d'ajouter si vous le souhaitez Google Assistant.

Découvrez les Beats Studio Buds

Comme les AirPods les plus premium, ils ont également droit à l'Audio Spatial – une adaptation propriétaire du standard Dolby censé améliorer la qualité sonore. Ils ont un port USB type C universel plutôt qu'un port propriétaire Lightning. Et ils bénéficient d'un design bien plus minimaliste que les AirPods, sans la fameuse tige – devenue marque de fabrique des écouteurs True Wireless de la firme.

Ils proposent par ailleurs plus d'options de personnalisation. Avec les AirPods, il faut se contenter de produits blancs. Trois coloris de Beats Studio Buds sont proposés : blanc, noir et rouge. Du côté de la batterie, ces écouteurs proposent jusqu'à 24 heures d'écoute continue. Hors du boîtier, les écouteurs proposent jusqu'à 8 heures d'autonomie.

Avec la réduction de bruit active ou le mode transparence, l'autonomie tombe à 5 heures, soit jusqu'à 15 heures d'autonomie au total en rechargeant périodiquement les écouteurs dans leur boîtier. Les Beats Studio Buds sont vendus nettement moins cher que les AirPods Pro – leurs concurrents les plus directs – avec un prix de vente de seulement 149,95 €.

