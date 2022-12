Meilleurs sites de montage vidéo en ligne : sur quelle plateforme faire ses vidéos ?

Grâce aux appareils photos et smartphones de plus en plus perfectionnés, la réalisation de vidéos n’a jamais été aussi facile ! Filmer, monter et partager des vidéos est à la portée de tous, des professionnels comme des amateurs, des expérimentés comme des débutants. Si vous ne souhaitez pas installer de logiciel sur votre ordinateur pour procéder au montage de vos vidéos, vous avez la possibilité de le faire directement en ligne. Voici notre sélection des meilleurs éditeurs, gratuits ou payants, qui vous permettent de créer vos vidéos très simplement.

Notre sélection des meilleurs logiciels de montage vidéo en ligne

Contrairement à la photo, une vidéo permet de retranscrire des images de façon dynamique et immersive. Que ça soit pour partager sur les réseaux sociaux, pour intégrer à un site web, pour un usage professionnel ou personnel, c’est un format devenu incontournable. Il existe bien sûr des logiciels de montage gratuits ou payants que vous pouvez installer sur votre ordinateur. Mais vous avez aussi la possibilité de faire vos vidéos directement sur internet pour gagner du temps. Dans ce guide, nous avons sélectionné les meilleurs sites pour faire vos montages vidéos en ligne.

Certains éditeurs de notre sélection proposent un service gratuit de qualité. D’autres offrent un service payant plus professionnel. Nous avons choisi des sites intuitifs, faciles à prendre en main, que vous soyez débutant ou déjà expérimenté.

Les meilleurs logiciels de montage vidéo en ligne gratuits

Adobe Express

Cliquez ici pour accéder à Adobe Express

Pour commencer, voici un éditeur vidéo en ligne gratuit proposé par Adobe, le célèbre éditeur de la suite de logiciels pour métiers créatifs. Adobe est LA référence mondiale des logiciels de montage professionnels puisque la société édite Premiere Pro.

Adobe Express vise un public de néophytes qui souhaitent créer une vidéo en quelques minutes sans avoir aucune compétence depuis leur navigateur ou leur smartphone. L’utilisation nécessite la création d’un compte mais le service est gratuit. Le processus a été simplifié au maximum. Vous devez dans un premier temps importer votre contenu, puis choisir un modèle qui corresponde à la vidéo que vous souhaitez. Vous pourrez alors organiser vos extraits de vidéo comme bon vous semble, rajouter de la musique, des textes… Une fois la vidéo à votre goût, il vous suffit de la télécharger.

La version gratuite d’Adobe Express permet des effets et des retouches simples, l’accès à 2000 fonts gratuites ainsi qu’à plusieurs milliers d’éléments graphiques et photos libres de droits, le stockage en ligne de 2 Go de contenus… Une version premium existe également à 9,99$ par mois ou 99,99$ par an. Cette version payante débloque l’accès à l’ensemble des fonts, photos, éléments graphiques d’Adobe ainsi que 100 Go de stockage.

Les + Les - Pas de filigrane sur la vidéo exportée La version gratuite n’offre que 7 modèles Très intuitif et rapide Accès à des contenus gratuits Adobe

Canva

Cliquez ici pour accéder à Canva

Canva est un site bien connu des personnes qui souhaitent créer des présentations ou toute sorte d’éléments graphiques sans être des graphistes professionnels. Grâce à son système de modèles très simple et efficace, Canva est un site qui connait un grand succès. Mais saviez-vous que Canva propose aussi une solution pour créer des montages vidéos en ligne ? Il existe même des modèles qui conviennent spécifiquement pour créer des vidéos pour chaque réseau social (YouTube, TikTok, Reels, Facebook…) que ce soit en horizontal ou vertical.

Grâce à cet éditeur vidéo gratuit, vous pourrez monter vos vidéos depuis n’importe où. Il fonctionne sur tous les navigateurs, en ligne mais aussi hors ligne. Après avoir téléchargé vos rushs vidéos sur la plateforme, vous pourrez les mettre dans l’ordre souhaité en coupant les passages inutiles. Vous pourrez rajouter du texte, des animations, des transitions, de la musique et des effets sonores. Si certaines fonctionnalités avancées nécessitent un abonnement payant (à 109,99 euros par an), il est tout à fait possible de réaliser la plupart de vos montages avec l’abonnement gratuit.

Les + Les - Pas de filigrane sur la vidéo exportée en HD Beaucoup d’options intéressantes nécessitent l’abonnement pro Très intuitif Nombreux modèles adaptés aux différentes plateformes Montage vidéo possible aussi sur mobile iOS et Android

Clideo

Cliquez ici pour accéder à Clideo

Clideo est un éditeur vidéo en ligne tout-en-un qui ne nécessite aucune expérience. Il fonctionne sur n’importe quel appareil (y compris mobile) depuis votre navigateur. Vous pouvez choisir en amont le format de votre vidéo pour l’adapter au réseau social ou à l’utilisation de votre choix.

Pour monter simplement votre vidéo en ligne, Il vous suffit d’importer vos clips vidéos, vos photos et vos musiques sur Clideo. Tous les formats de fichiers modernes sont compatibles avec la plateforme. Vous pourrez retoucher vos images pour augmenter le contraste, la luminosité ou la saturation si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi rajouter des pistes de textes personnalisés. Il est également possible d’incruster une vidéo sur le fond de votre choix et de choisir manuellement sa position et sa taille.

La version gratuite de Clideo offre un stockage limité et un filigrane sera présent sur vos vidéos exportés. Il existe une version payante pour bénéficier d’un stockage illimité et qui permet de supprimer le filigrane (9$ par mois ou 72$ pour un an). Le téléchargement en 480p et 720p est gratuit mais pour les formats de meilleure qualité (1080p et 2160p), vous devez forcément disposer d’un abonnement Premium.

Les + Les - Simple et efficace Filigrane présent en version gratuite Fonctionne sans créer de compte Export gratuit uniquement pour les vidéos 480p et 720p

Pas de modèles Différents formats possibles

ClipChamp

Cliquez ici pour accéder à ClipChamp

En septembre 2021, ClipChamp a été racheté par Microsoft pour devenir leur solution de montage vidéo en ligne pour Microsoft 365 mais elle est également accessible gratuitement depuis le site web dédié. Avant le rachat, cette plateforme australienne créée en 2013 rencontrait déjà un grand succès avec 17 millions d’utilisateurs dans le Monde.

Les montages sont simplifiés par la présence de templates. Ils vous permettent donc de vous lancer les yeux fermés sans connaissances techniques. Les templates son répertoriés suivant l’utilisation que vous voulez en faire (réseaux sociaux, présentation, tutoriel…) mais également en fonction d’un éventuel thème (Noël, Halloween..). Une fois votre modèle sélectionné et vos rushs importés, vous pourrez rajouter des éléments présents dans la bibliothèque de ClicChamp comme des animations, des sons, des textes, des transitions… La plateforme est très complète puisqu’elle permet également de rajouter des vidéos prises directement depuis votre webcam ou d’incruster des vidéos avec des fonds verts notamment.

La version gratuite vous permet d’accéder à une bibliothèques d’effets et de contenus gratuits. Pour 11,99 euros, vous accéderez à des bibliothèques bien plus conséquentes ainsi qu’au guide d’identité visuelle et vous aurez la possibilité de sauvegarder vos contenus.

Les + Les - Solution très complète Coût élevé de la version payante Bibliothèque de contenus et d’effets gratuits Présence de tutoriels pour apprendre à utiliser la plateforme

Visme

Cliquez ici pour accéder à Visme

Tout comme Canva, Visme est une plateforme tout-en-un pour créer des contenus graphiques sans passer par un professionnel. Visme propose également un éditeur vidéo en ligne qui dispose d’une version gratuite et payante.

Cette solution s’adresse particulièrement à un public d’entreprise pour créer des vidéos à partir de modèles préexistants. La création de votre vidéo commence donc par le choix de ce modèle dans lequel vous pourrez intégrer vos éléments (vidéos, photos, textes…). Vous pourrez rajouter de la musique et une éventuelle voix off. Les modèles vous permettront de créer des présentations, des vidéos explicatives ou des vidéos promotionnelles. Visme vous propose aussi de rajouter des vidéos de stocks ou des éléments graphiques animés disponibles dans leur bibliothèque.

Une fois votre vidéo terminée, vous pourrez la télécharger au format MP4 ou demander un lien d’intégration pour pouvoir la mettre directement sur votre site.

Les + Les - Parfait pour du contenu corporate Moins tourné vers le grand public Vidéos de stock et éléments graphiques animés disponibles S’adapte à vos besoins

Flexclip

Cliquez ici pour accéder à Flexclip

Flexclip offre la possibilité d’utiliser des modèles préexistants pour se simplifier le montage en partant sur une base déjà construite ou de partir de zéro pour obtenir le résultat le plus personnalisé possible. Les montages se font avec les fichiers vidéos importés mais il est aussi possible d’ajouter des photos, des animations, des stickers, des titres ou même d’enregistrer son écran d’ordinateur.

Flexclip propose de nombreux modèles pour tous les usages. Vous pouvez créer une présentation professionnelle, un CV vidéo, une vidéo promotionnelle, une vidéo Youtube, une invitation pour un anniversaire ou tout simplement une vidéo familiale. Ces modèles peuvent bien sûr se personnaliser suivant votre volonté grâce à plusieurs milliers de ressources intégrées (éléments graphiques, textes, transitions…).

Il s’agit donc d’une solution très complète. En revanche, la version gratuite est limitée. Vous ne pourrez exporter vos vidéos uniquement en 480p et votre vidéo ne pourra dépasser une minute. Pour débloquer l’ensemble des possibilités de Flexclip, il faudra prendre un abonnement payant, actuellement proposé entre 5,99$ par mois et 19,99$ par mois en fonction de vos besoins.

Les + Les - Solution très complète Version gratuite trop limitée Nombreuses ressources disponibles Prix élevé des abonnements payants Ergonomie bien pensée

Les meilleurs logiciels de montage vidéo en ligne payants

Ci-dessous, nous allons vous présenter des solutions qui ne proposent pas de version gratuite de leur service de montage vidéo en ligne. Bien évidemment, n’oubliez pas que les sites présentés ci-dessus proposent également des versions payantes plus évoluées.

Pitchy

Cliquez ici pour accéder à Pitchy

Pitchy est un outil de montage vidéo en ligne destiné exclusivement aux entreprises. C’est la solution idéale pour permettre à vos équipes de créer des vidéos professionnelles même s’ils n’ont pas de compétences techniques.

Pitchy fonctionne avec un système de modèles entièrement personnalisables. Il existe de nombreux modèles pour différents usages (interview, présentation, tutoriel, réseaux sociaux…). Pour faire le choix le mieux adapté, un aperçu vidéo permet de se faire une idée précise du rendu final. En plus du montage vidéo, il est possible également de faire du motion design simplement pour animer des textes de façon dynamique et percutante. Vous pouvez aussi intégrer des habillages à vos vidéos.

Pitchy offre d’autres fonctions avancées comme l’intégration de sous-titres, de voix-off, la possibilité d’ajouter des éléments cliquables… Et si certaines fonctionnalités sont trop complexes à vox yeux, il est possible de contacter les équipes de Pitchy pour avoir un accompagnement.

Le prix de Pitchy dépend de la taille de votre entreprise ainsi que de vos besoins spécifiques. Il est possible de réserver une démo gratuite sur leur site pour avoir un aperçu complet.

Animaker

Cliquez ici pour accéder à Animaker

Animaker est une solution collaborative complète pour toutes sortes d’usages. La création de vidéos se fait simplement grâce à plus de 1000 modèles disponibles. La particularité d’Animaker est de pouvoir créer des personnages pour ensuite les utiliser dans vos vidéos. Il existe plus d’un milliard de combinaisons possibles pour créer vos personnages. Vous avez également accès à plus de 100 000 éléments graphiques, + de 200 musiques, plus de 100 millions de photos et vidéos de stock…

Vous pouvez utiliser très simplement Animaker grâce à son fonction de glisser-déposer. Vous pouvez exporter vos vidéos en 4K pour pouvoir partager des vidéos d’excellentes qualité. C’est particulièrement intéressant si votre vidéo doit être diffusée ensuite sur grand écran. Vos montage bénéficient d’un redimensionnement instantané extrêmement pratique puisque vos vidéos s’adaptent automatiquement aux formats des différents réseaux sociaux.

L’abonnement basique est à 10$ par mois pour des vidéos de 5 minutes maximum en HD, un stockage de 2 Go et la création de 5 personnages par mois. Pour 19$ par mois, vos vidéos passent en Full HD et vous pouvez faire des vidéos de 15 minutes maximum. Il existe également un abonnement Pro à 49$ par mois et un abonnement entreprise dont le prix dépendra de vos besoins. Il existe une version gratuite mais celle-ci est bien trop limitée. Elle ne sera utile que pour tester le service avant de passer sur une version payante.

Peut-on faire un montage vidéo en ligne même en étant débutant ?

Quelque soit votre niveau de base, vous n’avez pas besoin d’avoir des connaissances particulières pour vous lancer dans la création de vidéos. Les logiciels de montage en ligne présents dans notre sélection sont très intuitifs. La plupart des sites ont des modèles prédéfinis qui vous facilitent la tâche. Si les templates proposés ne vous conviennent pas, vous avez aussi la possibilité de faire un montage 100% personnalisé.

Quel site de montage vidéo en ligne permet un export sans filigrane gratuitement ?

Il existe souvent une contrepartie aux logiciels de montage vidéo en ligne qui proposent l’utilisation de leur service gratuitement. Certains sites ajoutent un filigrane ou une inscription en fin de vidéo au moment de son téléchargement. D’autres réduisent la qualité de l’export, proposant ainsi des formules Premium pour obtenir de meilleures vidéos. C’est par exemple le cas de Clipchamp qui permet d’exporter gratuitement des vidéos 480p sans filigrane. Pour les autres formats, 720p ou 1080p, le site propose de créer un compte premium.

Heureusement, il existe des sites qui permettent à la fois un export gratuit sans filigrane et de bonne qualité. C’est le cas par exemple de Canva qui vous offre la possibilité de télécharger gratuitement vos vidéos en HD et sans filigrane.

Peut-on ajouter des musiques à ses montages vidéos en ligne ?

On a évoqué les questions de droits d’auteur pour les banques d’images. Ces droits s’appliquent également pour les musiques. Lors de vos montages de vidéos en ligne, la plupart des logiciels vous proposent d’ajouter vos propres images et sons. Certains sites offrent aussi la possibilité d’ajouter des vidéos, des animations, des musique et des effets sonores libres de droits, soit gratuitement, soit dans leurs formules payantes. Pour vos vidéos, assez-vous de toujours utiliser des contenus libres de droits.

Quel est le meilleur site de montage vidéo en ligne sans inscription ?

Pour utiliser les services en ligne, la création d’un compte sera généralement demandée. Mais certains sites ne nécessitent aucune inscription. C’est par exemple le cas de Clideo qui permet d’effectuer le montage sans aucune inscription.