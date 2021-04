Meilleure banque d’images payante et gratuite 2021 : laquelle choisir ?

Quelle est la meilleure banque d'images en 2021 ? Si vous avez un site internet, vous savez certainement que l'utilisation des images sur le web est soumise à certaines restrictions. Cela dit, pour éviter de faire appel à un professionnel de la photo et pouvoir utiliser des images d'illustration libres de droits, il existe les banques d'images. Elles permettent d'utiliser des photos et vidéos de qualité en toute légalité. Notre comparatif vous permettra de faire votre choix et ainsi trouver la banque d'images en 2021 la plus adaptée à vos besoins.

Comparatif 2021 : meilleure banque d’images payante

Les banques d'images que nous vous présentons dans notre comparatif représentent toutes une solution efficace. Les abonnements que proposent les différents services, comparés au montant de l'amende potentielle que vous pouvez recevoir dans le cas d'une utilisation d'image non autorisée, sont vous allez le voir, très corrects.

Alors oui, les meilleures banques d'images en 2021 sont très nombreuses sur Internet. Parmi les leaders de ce marché, on compte iStock by Getty Images, Dreamstime, Adobe Stock (anciennement Fotolia) et l'incontournable Shutterstock. D'autres existent, mais elles jouissent d'un moindre renom que celles précédemment citées. Afin de vous aidez à choisir celle qui correspond le mieux à vos attentes et besoins, nous les avons passées en revue dans un comparatif.

Grâce à ce dernier, vous pourrez découvrir et choisir la meilleure banque d'images de 2021 en fonction de votre usage. Toutes représentent une excellente alternative aux banques d'images gratuites qui proposent un nombre de photos limité. Nous avons également établi un comparatif des meilleures solutions gratuites en 2021 dans la deuxième partie de cet article.

Banque d'images Prix par image Prix mensuel de l'abonnement Lien 123RF 10 images = 30 €

(3 € / image) 350 images / 79 €

(0,41 € / image) VISITER LE SITE Adobe Stock Dès 1 € par image

(en fonction du format) 750 images / 159, 99 €

(0,21 € / image) VISITER LE SITE Dreamstime Dès 1€ par image

(en fonction du format) 750 images / 162 €

(0,22 € / image) VISITER LE SITE iStock by Getty Image Dès 1€ par image

(en fonction du format) 750 images / 266 €

(0,35 € / image) VISITER LE SITE Shutterstock 5 images = 49 €

(9,8 € / image) 750 images / 159 €

(0,21 € / image) VISITER LE SITE

💰Quelles sont les meilleures banques d’images payantes ?

A présent que nous avons détaillé les raisons à utiliser une banque d'images, entrons dans le vif du sujet. Les banques d'images proposées par les différentes plateformes présentent toutes des caractéristiques qui leur sont bien propres. Les principaux éléments qui les différencient en plus de leur grille tarifaire, reposent essentiellement sur la diversité de leurs offres en terme de nombres d'images, vidéos et autres contenus.

Pour vous aider à choisir la meilleure banque d'images qui correspond à vos besoins, nous vous présentons un résumé et quelques informations essentielles à connaître avant de faire votre choix. Mais aussi les différentes offres disponibles à ce jour. Pour chaque banque d'images, nous détaillons ainsi les avantages et inconvénients qu'elles proposent.

Notre comparatif sera bien entendu régulièrement mis à jour afin que vous puissiez trouver facilement celle qui vous correspond le mieux. Grâce à elles, vous aurez accès à un grand nombre de contenus, et ce légalement. Qu'il s'agisse d'images, de vidéos ou tout autres contenus, les formats son présentés explicitement dans l'interface de toutes les plateformes. Impossible donc de vous tromper !

123FR

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER AUX OFFRES 123FR

Créée en 2005 en Malaisie, la banque d'image 123FR propose au grand public un catalogue comprenant quelques 180 millions de contenus variés. Parmi lesquels on retrouve bien évidement des images, vidéos mais aussi des musiques. Même si elle peut paraître moins populaire que les autres banques d'images de notre comparatif 2021, elle compte parmi ses clients les plus grandes entreprises du domaine high-tech telles que Apple, Google, Amazon ou bien encore Microsoft. Rien que ça.

Son équipe compte pas moins de 300 000 créateurs de contenus et peut se targuer d'avoir à ce jour 12 millions de clients à travers le monde. La plateforme propose également aux contributeurs de monétiser leurs créations. Ainsi, si vous êtes photographe professionnel ou amateur, vous avez la possibilité de soumettre votre travail, qui si dans le cas correspond à ce que recherche 123FR vous rémunèrera en contre partie.

L'interface de leur site très intuitive propose également un moteur de recherche intelligent qui vous permet de trouver l'image parfaite pour illustrer vos articles, publications sur les réseaux sociaux, publicités… Ce dernier utilise le big data et l'intelligence artificielle afin de suggérer à l'utilisateur les meilleurs résultats pour sa recherche.

Adobe Stock (ex Fotolia)

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER AUX OFFRES ADOBE STOCK

Si vous suivez un peu l'actualité high tech, vous savez certainement qu'Adobe a racheté Fotolia en 2014. La filiale américaine a fait l'acquisition de cette entreprise française dix ans après qu'elle ait vu le jour en 2004. Son fondateur Thibaut Elzière a cédé son entreprise à Adobe pour la somme de 800 millions de dollars. Dans un premier temps Fotolia était intégré à la solution Creative Cloud. Puis en novembre 2019, c'est Adobe Stock qui l'a définitivement remplacé.

Depuis cette date, les utilisateurs de Fotolia sont invités à migrer vers Adobe Stock. La banque d'images bien qu'elle ait changé de propriétaire est toujours disponible au grand public. La plateforme permet de profiter de pas moins de 125 millions de contenus divers: images, vecteurs, vidéos.

L'excellent rapport qualité-prix qu'il propose à ses nombreux clients à travers ses nombreux services lui permet d'intégrer logiquement notre guide comparatif des meilleures banques d’images en 2021.

Les chiffrent parlent d'ailleurs d'eux-mêmes. Selon Adobe Stock, au quotidien, ils sont plus de 7 millions de membres qui utilisent son service afin de bénéficier des images libres de droits. Autre élément qui fait a fait la renommée de la banque d'images Adobe Stock : sa générosité envers ses contributeurs. La société se targue d'être le numéro 1 lorsqu'il s'agit de les rémunérer. C'est chez Adobe Stock que les meilleurs photographes et artistes du monde entier se ruent donc, puisque c'est la plateforme qui leur offre les commissions les plus élevées du marché.

Pour les personnes qui utilisent au quotidien les autres outils de production artistique d'Adobe, tels que Premier, Photoshop, Lightroom, l'interface d'Adobe Stock ne les dépaysera pas. Très épurée, elle est de ce point de vue la meilleure banque d'images de notre comparatif. Un outil indispensable, qui se démarque de façon remarquable et figure parmi les meilleures solutions du marché.

Dreamstime

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER AUX OFFRES DREAMSTIME

On continue notre comparatif 2021 des meilleures banques d'images avec Dreamstime. Cette société américaine a vu le jour en 2000. Sa base compte quelques 89 millions d'images alimentée par 472 000 contributeurs. Chaque mois, elle s’enrichit de 3,5 millions de photos. La firme se targue d'avoir au total, pas moins de 23 millions de membres, gratuits et payants.

A l'image de ce que propose les autres plateformes que nous avons passées en revue jusqu'à présent, Dreamstime propose une grille tarifaire assez identique. Il est possible pour l'utilisateur de souscrire à un abonnement ou d'acheter un pack d'images de façon ponctuelle.

Une fois acquis, l'utilisateur dispose d'un système de crédits qu'il peut utiliser comme bon lui semble. On retrouve également des vidéos qualitatives à des tarifs moins élevés que ceux pratiqués par ses concurrents. Cela fait de Dremstime la meilleure banque d'images de 2021 en terme de rapport qualité-prix. Même si elle est quelque peu inférieure niveau qualitatif et quantitatif que les offres proposées par Adobe Stock ou Shutterstock par exemple. Enfin, vous pouvez en ce moment obtenir 15 images gratuites ainsi qu'une semaine d'essai offerte.

iStock by Getty Images

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER AUX OFFRES ISTOCK BY GETTY IMAGES

iStock by Getty Images est une banque d'images essentiellement destinée aux professionnels ou grandes entreprises. Elle propose en effet des images d'une qualité supérieure à celles de ses concurrents et les tarifs s'en font d'ailleurs ressentir. Son principe de fonctionnement est en tous points similaire aux autres banques d'images du marché.

A la seule différence que les utilisateurs qui se tournent vers iStock by Getty Images privilégient la qualité à la quantité. Sa base d'images inclut entre autres des photos de célébrités, mais aussi des images dites “classiques”. iStock by Getty Image est donc selon nous, la meilleure banque d'images 2021 à destination des professionnels et grandes entreprises.

Shutterstock

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER AUX OFFRES SHUTTERSTOCK

Enfin, pour clore notre comparatif des meilleures banques d'images payantes en 2021, nous ne pouvions pas passer à coté de Shutterstock. L'entreprise américaine qui a vu le jour au début des années 2000 est également cotée en bourse à Wall Street. Certainement la plus connue de toutes les banques d'images au monde. Elle propose en effet pas moins de 315 millions de contenus. Aussi bien des images que des vecteurs, vidéos…

Proposant à la base uniquement un système d'abonnement mensuel, la plateforme permet désormais d'acheter des contenus à l'unité. Chaque semaine, ce sont quelques 1,3 millions de nouveaux contenus qui apparaissent sur cette banque d'images.

Au total, Shutterstock propose à ses utilisateurs un catalogue de 180 millions d'images ainsi que 12 millions de vidéos dont 2 millions en 4K. Des centaines de milliers de contenus audios viennent enrichir l'offre déjà très diverse et variée de Shutterstock. Sa facilité d'utilisation mais aussi la diversité des contenus proposés fait selon nous de Shutterstock, la meilleure banque d'image en 2021.

Outre ses 1,8 million de membres actifs, leur provenance et réputation constituent également un de ses points forts. En effet, la banque d’images Shutterstock compte parmi ses clients des entreprises internationales de renom, des blogueurs, des agences de pub ou encore des sites internet. Ses tarifs s'adaptent en fonction des besoins de chacun faisant d'elle l’une des meilleures banques d’images sur internet.

Enfin, pour terminer, le support client est également disponible en français, un réel plus en cas de demande spécifique. Elle intègre donc logiquement la première place de notre comparatif de banques d'images, devant Adobe Stock et 123FR.

Comparatif 2021 : meilleure banque d’images gratuite

A présent que nous avons passé en revue les meilleures banques d'images payantes en 2021, place à notre comparatif des meilleures banques d'images gratuites. Tout comme les variantes payantes, nous vous proposons de découvrir 5 solutions qui vous permettront de profiter d'images libres de droits gratuitement. Bien évidemment, les plateformes qui proposent ce type de service sont vous l'aurez deviné, limitées et ne proposent pas autant de contenus que les alternatives payantes.

🆓Quelles sont les meilleures banques d’images gratuites ?

Unsplash, Pixabay, Pexels, FreeImages… font partie des nombreuses banques d'images gratuites disponibles en 2021. En raison du très grand nombre de plateformes de ce type existantes, nous en avons sélectionné cinq qui semblent selon nous, répondre le mieux aux besoins de chacun. Voici donc notre comparatif des meilleures banques d'images gratuites en 2021.

Unsplash

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A UNSPLASH

Unsplash a vu le jour en 2013. Fondée par quatre québécois, la plateforme propose pas moins de 800 000 images libres de droits offertes par un ensemble de 100 000 contributeurs. Les images sont de qualité et elles permettent à n'importe qui de les utiliser librement.

Que ce soit dans le cadre d'un projet personnel ou commercial, à la seule condition de les modifier ou d'y ajouter des nouveaux éléments graphiques. En clair, cela signifie que vous ne pouvez pas télécharger une image gratuitement dans le but de la vendre telle quelle.

Pixabay

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A PIXABAY

Pixabay est une des banques d'images gratuite les plus populaires du marché. Au même titre qu'Unsplash, la plateforme propose un catalogue intégrant plus de 2,2 millions d'images pouvant être utilisées gratuitement. Elle a l'avantage d'offrir des contenus qui s'adaptent à une plus grande variété de besoins. Deux entrepreneurs allemands sont à l'origine de cette banque d'images gratuites lancée en 2010.

Le principe repose sur celui de toutes les autres banques d'images, avec l'apport personnel au quotidien de centaines de milliers de créatifs. Contrairement à Unsplash, les utilisateurs Pixabay peuvent piocher dans la banque d'images et les utiliser gratuitement, ce, même à des fins commerciales.

Si vous avez déjà utilisé Pixabay, vous avez peut-être remarqué que la banque d'images affiche également en haut de ses pages, des contenus sponsorisés par l'autre géant des banques d'images payantes, Shutterstock. Un moyen habile de proposer à ses utilisateurs de se tourner vers une solution “professionnelle” si tant bien le besoin s'en faisait ressentir.

FreeImages

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A FREEIMAGES

FreeImages, comme son nom l'indique propose des images gratuites. Créée en 2001, cette banque d'images a embelli son catalogue au fil des ans et propose à ce jour pas moins de 380 000 photos libres de droits classées astucieusement par catégories afin de permettre aux personnes de trouver facilement ce qu'elles recherchent et propose. Comme la majorité des banques d'images en ligne, FreeImages propose une barre de recherche destinée à renseigner le mot-clé souhaité. Au même titre que sur Pixabay, on retrouve dessus des contenus sponsorisés d'une autre banque d'image payante : iStock by Getty Images cette fois-ci.

Pexels

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A PEXELS

Réputée pour être l'une des meilleures banques d'images gratuites du marché proposant un contenu des plus qualitatif, Pexels a vu le jour en 2014. Assez exclusiviste, seuls les clichés de haute qualité sont mis en avant. En plus de cela, Pexels propose aussi à ses utilisateurs une banque vidéos, avec les mêmes critères de sélection. Le tout gratuitement !

Même si le catalogue est un peu moins riche que celui des autres banques d'images gratuites de ce comparatif, la qualité et variété des contenus proposés est très appréciable. A l'instar de unsplash, les contenus gratuits sont soumis à une licence très souple et seule la revente des images dans leur format initial est interdite.

Voici une liste qui énumère ce qui est autorisé sur Pexels. Toutes les photos et vidéos sont gratuites et aucune attribution n'est requise.

Mentionner le photographe ou Pexels n’est pas obligatoire, mais toujours apprécié.

Vous pouvez modifier les photos et vidéos. Soyez aussi créatif que vous le voulez avec vos modifications.

Skuawk

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A SKUAWK

Dans la même optique de Pexels, Skuawk propose des images de qualité exceptionnelle. Sans avoir à débourser un seul centime, ses utilisateurs peuvent profiter gratuitement de contenus de qualité. L'interface du site pourra en dérouter plus d'un, mais rien de très alarmant et trouver l'image adaptée à leurs besoins s'avère être à la portée de tous.

A l'instar de l'autre banque d'images gratuite Pixabay, les utilisateurs de Skuawk peuvent piocher dans la banque d'images et utiliser ces dernières gratuitement. Ce, même à des fins commerciales. Une excellent point donc.

✔Pourquoi et dans quel cas utiliser une banque d'images ?

Les banques d'images rencontrent un réel succès auprès des webmasters mais pas que. En effet, beaucoup d'entre eux savent qu'utiliser des images qui ne leur appartiennent pas peuvent leur coûter très cher. Photographe est un métier comme un autre et il est normal que ces derniers veuillent protéger leur contenus. Pour cela, certains d'entre eux n'hésitent pas à faire appel à des recours en justice visant les personnes qui utilisent leur travail sans leur autorisation au préalable.

Il est donc très important de vérifier que les images, photos ou vidéos que vous souhaitez utiliser sur un site internet ou tout autre support soient bien libres de droits. Dans la cas contraire, l'amende encourue pour l'utilisation frauduleuse sans autorisation de son propriétaire peut s'élever à des milliers d'euros. Un moyen efficace de vous dissuader.

🤔D'où proviennent les contenus des banques d'images ?

Les contenus des banques d'images, que ce soit les images, vidéos, vecteurs, musiques, sont le fruit du travail de professionnels et artistes. Ces derniers les fournissent à la banque d'images qui par la suite les rémunère pour chaque téléchargement. Ce principe repose sur le même que celui que l'on retrouve par exemple sur les plateformes de streaming musicaux tels que Spotify ou Deezer.

Le prix de l'abonnement demandé à leur membres leur permet de verser une commission aux artistes. Ce qui est légitime puisque tout travail, qu'il soit manuel ou artistique mérite salaire. Dans une moindre mesure, certains contenus sont proposés par des particuliers, amateurs de photographie ou vidéo.

Ils profitent de ce type de service pour arrondir leurs fins de mois. Si vous avez vous aussi un talent créatif, vous pouvez donc tout à fait monétiser vos créations et demander une contrepartie financière en échange de vos services.

🆚Banques d'images payantes ou gratuites : laquelle choisir ?

Le marché des banques d'images s'axe sur deux types d'offres : les banques d'images payantes, et les banques d'images gratuites. Logiquement, celles qui nécessitent que vous passiez à la caisse sont plus qualitatives que celles disponibles gratuitement. La diversité des contenus est également un point important à prendre en compte.

Si une banque d'images gratuites a l'avantage de ne rien couter, elle en reste tout de même beaucoup plus limitée que celle qui est payante. Par exemple, les images proposées dans un domaine d'activité donné sont également moins nombreuses. Le choix en est donc forcément limité. Disposer d'un contenu plus riche peut également vous permettre de vous démarquer de vos concurrents. Une image gratuite sera beaucoup plus téléchargée et donc moins exclusive qu'une image qu'il faut payer.

Si vous utilisez souvent des illustrations, vidéos, logos et autres types de contenus multimédias sur vos différents supports de communication, un abonnement mensuel est fortement recommandé. Ce dernier offre plus de possibilités et un coût relativement réduit par nombre d'image.

A contrario, si vous souhaitez obtenir des images de qualité libres de droits, sans avoir à payer ou sans investir une fortune, les offres sous forme de packs ou à l'unité mais aussi les banques d'images gratuites sont celles que nous vous préconisons. Tout dépend de vos besoins, aussi bien en terme de qualité que de quantité mais aussi le budget que vous souhaitez y consacrer.