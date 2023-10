Meilleurs sacs et housses de transport pour PC portable : comment bien protéger son ordinateur ?

Quand on a dépensé plusieurs centaines, voire des milliers d’euros pour un PC portables, on veut le protéger au mieux. Lors du transport, il est donc hors de question de simplement le glisser dans un sac à dos au risque de le rayer ou même de l’endommager plus sérieusement. Il est donc indispensable d’acquérir une protection adéquate pour le garder dans un excellent état le plus longtemps possible. Dans ce guide, découvrez notre sélection des meilleurs sacs et housses en fonction de la taille de votre ordinateur.

Sélection des meilleurs protections pour le transport d’un PC portable

MW 29.9€ Voir 29.98€ Voir 29.99€ Voir 31.51€ Voir 36.87€ Voir Targus Strike 2 80.11€ Voir 89.95€ Voir 89.99€ Voir 89.99€ Voir 89.99€ Voir Case Logic Huxton 43.88€ Voir 49.99€ Voir 49.99€ Voir 49.99€ Voir 49.99€ Voir

Si vous souhaitez emporter votre ordinateur lors de vos déplacements, que ce soit au travail, en cours ou en vacances, vous aurez très certainement besoin d’un sac de transport adapté. Les housses, sacs à dos ou encore sacoches servent à déplacer votre PC portable sans risquer de l’abimer. Quelle solution choisir pour avoir une protection optimale ? Nous avons sélectionné les meilleurs modèles pour les PC portables entre 11 et 17 pouces.

Les meilleures housses de protection pour PC portables

Quel que soit le modèle de votre ordinateur, il existe des solutions efficaces pour protéger votre MacBook, PC Windows ou Chromebook lors du transport. Un étui rigide ou une housse peut vous éviter des rayures, voire des problèmes bien plus graves en cas de chute.

Case Logic Reflect

Case Logic Reflect au meilleur prix Amazon 27.98€ Découvrir l'offre

Rakuten 29.95€ Découvrir l'offre

Fnac 34.99€ Découvrir l'offre

Darty 34.99€ Découvrir l'offre

Case Logic est une marque spécialisée dans les solutions pour faciliter le transport d’appareils électroniques. On retrouve ainsi dans son catalogue des sacoches, des étuis, sacs à dos et des housses pour PC portables. La housse Case Logic Reflect est équipée d’une mousse à mémoire de forme de 6mm et d’un revêtement en peluche à l’intérieur pour éviter les rayures. Grâce à son format extra plat, vous pouvez glisser facilement votre ordinateur dans un sac pour le transporter.

La Case Logic Reflect est disponible en plusieurs tailles et couleurs. La version présentée ici est la housse pour PC portable de 15.6 pouces.

Case Logic Laptop Sleeve

Case Logic Laptop Sleeve au meilleur prix Amazon 29.98€ Découvrir l'offre

Fnac 29.99€ Découvrir l'offre

Darty 29.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 29.99€ Découvrir l'offre

Cdiscount 34.99€ Découvrir l'offre

La housse Case Logic Laptop Sleeve dispose d’un rembourrage Impact Foam en mousse pour une protection optimale. D’un point de vue design, il est équipé d’une bande tissée le long de chaque côté pour un style épuré.

Il existe en plusieurs coloris et tailles. Vous pouvez donc regarder dans cette série pour avoir un modèle pour les Chromebooks de 10-11 pouces ou au contraire, pour les grands formats de 15-16 pouces. Celui présenté ici convient pour un PC portable de 14 pouces.

MW

Housse MW au meilleur prix Rakuten 29.9€ Découvrir l'offre

Amazon 29.98€ Découvrir l'offre

Fnac 29.99€ Découvrir l'offre

Cdiscount 31.51€ Découvrir l'offre

Pixmania FR 36.87€ Découvrir l'offre

Ne vous fiez pas à son apparence, malgré son design très simple, cette housse MW à mémoire de forme absorbe très bien les chocs. Son revêtement intérieur en pilou-pilou est doux afin de protéger efficacement votre ordinateur contre les rayures. Enfin, comme il est ultra-fin, vous pouvez facilement glisser la housse dans un sac. Ce modèle est particulièrement bien adapté pour les MacBook Air et Pro de 13 pouces.

Les meilleurs sacs à dos pour PC portables

Targus Strike 2

Targus Strike 2 au meilleur prix Cdiscount 80.11€ Découvrir l'offre

Amazon 89.95€ Découvrir l'offre

Fnac 89.99€ Découvrir l'offre

Darty 89.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 89.99€ Découvrir l'offre

Targus propose des solutions pour protéger les PC portables lors du transport. La marque a ainsi dans son catalogue une gamme de sacoches, étuis et sac à dos.

Le Targus Strike 2 est un sac à dos d’une capacité de 27 litres spécialement conçu pour les Gamers. Il dispose d’un compartiment rembourré pour un ordinateur d’une taille maximale de 17,3 pouces et d’un espace de rangement intérieur séparé pour y mettre des accessoires. Vous pouvez par exemple y mettre un clavier ou profiter de la sangle pour accrocher un casque audio. À l’extérieur, on retrouve 2 poches de rangement à l’avant et 2 poches pour des bouteilles ou gourdes sur les côtés.

L’arrière du sac à dos et les bretelles sont rembourrés et en maille pour une meilleure aération et un confort optimal. La poignée supérieure est renforcée pour vous permettre de transporter le sac à la main. Enfin, une sangle dans le dos vous permet de glisser votre sac à dos sur une valise.

Targus Geolite Essential

Targus Geolite Essential au meilleur prix Pixmania FR 23.1€ Découvrir l'offre

Cdiscount 27.37€ Découvrir l'offre

Amazon 29.98€ Découvrir l'offre

Rakuten 29.99€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 31.6€ Découvrir l'offre

Le Targus Geolite Essential a un look beaucoup plus urbain. Fabriqué à partir de nylon, ce sac à dos offre une bonne résistance aux intempéries. Avec sa capacité de 23 litres, il dispose d’un espace de rangement divisé en 2 compartiments : un premier rembourré réservé à un PC portable de 15,6 pouces et un second pour mettre des petites affaires comme un agenda ou des documents. On trouve également une poche à fermeture éclair à l’avant.

Lenovo B210

Lenovo B210 au meilleur prix Lenovo EMEA 16.8€ Découvrir l'offre

Amazon 16.8€ Découvrir l'offre

Rakuten 16.8€ Découvrir l'offre

Cdiscount 18.99€ Découvrir l'offre

La marque Lenovo ne se limite pas aux ordinateurs, tablettes, smartphones et équipements informatiques puisqu’elle propose également dans son catalogue divers accessoires. Le Lenovo B210 est un petit sac à dos de 17 litres pas cher qui présente de nombreux atouts. Il est conçu avec un tissu résistant et imperméable. Sa toile hydrofuge protège ainsi votre ordinateur de la pluie. L’intérieur du sac est doté d’un compartiment pour ranger votre PC portable de 15,6 pouces et vos documents.

Les meilleures sacoches pour PC portables

Contrairement à une housse que vous devez glisser dans un sac pour transporter votre PC portable, la sacoche a l’avantage d’avoir une bandoulière qui vous permet d’emporter directement votre ordinateur sans l’abimer.

HP Prelude

HP Prelude au meilleur prix Amazon 26.48€ Découvrir l'offre

Cdiscount 26.49€ Découvrir l'offre

Rakuten 37.99€ Découvrir l'offre

Pixmania FR 43.9€ Découvrir l'offre

La HP Prelude est compatible avec les PC portables de 17,3 pouces. Son revêtement imperméable vous permet de protéger votre appareil contre la pluie. Outre la poche principale rembourrée dédiée au rangement de l’ordinateur, la sacoche est dotée de 3 poches intérieures et d’une poche extérieure. Elle est équipée d’une bandoulière mais aussi de poignées pour faciliter le transport.

Targus Work-In Essentiel

Targus Work-In Essentiel au meilleur prix Amazon 17.98€ Découvrir l'offre

Fnac 17.99€ Découvrir l'offre

Cdiscount 21.91€ Découvrir l'offre

Darty 22.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 26.87€ Découvrir l'offre

La sacoche Targus Work-In Essentiel est conçu pour les Chromebooks de 13 à 14 pouces. Elle est dotée d’un revêtement intérieur doux afin de protéger votre ordinateur portable contre les rayures. La particularité de ce modèle, c’est que vous pouvez l’utiliser comme une coque de protection. Vous avez ainsi la possibilité d’ouvrir la sacoche et travailler sur votre ordinateur sans avoir à le sortir. Outre la bandoulière amovible, vous disposez de poignées pour transporter votre PC à la main.

Case Logic QNS116K

Case Logic QNS116K au meilleur prix Amazon 34€ Découvrir l'offre

Fnac 34.99€ Découvrir l'offre

Darty 34.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 34.99€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 43.13€ Découvrir l'offre

La sacoche Case Logic QNS116K dispose d’une coque semi-rigide en EVA moulé, une matière à la fois souple et résistante. Le rembourrage intérieur épais et matelassé vous assure une bonne protection de votre ordinateur en toutes circonstances. Ce modèle est destiné aux ordinateurs portables de 16 pouces. Un système d’aération a été intégré pour pouvoir utiliser son ordinateur sans avoir à le sortir de la sacoche, ce qui est très pratique si vous voulez travailler dans les transports par exemple.

Case Logic Huxton

Case Logic Huxton au meilleur prix Amazon 43.88€ Découvrir l'offre

Fnac 49.99€ Découvrir l'offre

Darty 49.99€ Découvrir l'offre

Boulanger 49.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 49.99€ Découvrir l'offre

Toujours chez Case Logic, le modèle de sacoche Huxton vous permet de transporter votre ordinateur portable de 15,6 pouces mais pas que. En effet, plusieurs poches zippées sont prévues pour transporter des accessoires PC ou vos affaires de travail. Il est bien sûr équipé d’une poignée pour le porter à la main, d’une bandoulière pour le porter à l’épaule mais également d’une sangle pour l’attacher sur un bagage à roulettes. Cette sacoche est donc très pratique en voyage d’affaires.

Pour transporter votre ordinateur sans risquer de l’abimer, vous avez plusieurs solutions qui ont chacune des avantages. Les housses sont généralement peu encombrantes et vous permettent de glisser votre ordinateur dans n’importe quel sac. Les sacoches, peuvent se porter à l’épaule à l’aide d’une bandoulière et disposent de poches pour emporter des documents, un disque dur ou autres petits équipements avec vous. Enfin, les sacs à dos combinent un espace dédié pour votre ordinateur et un grand espace de rangement supplémentaire pour vos affaires.

Choisissez une protection qui répond à vos besoins. En fonction du modèle, vous pouvez retrouver :

une mousse qui peut absorber les chocs

un revêtement waterproof

des rangements supplémentaires pour vos affaires

des poignées ou sangles pour faciliter le transport

Pour être sûr de faire le bon choix, vérifiez les dimensions de votre PC portable. Selon les marques, l’ordinateur peut avoir la même taille d’écran, à savoir 13, 14, 15, 16 ou encore 17 pouces, mais avoir un châssis plus ou moins imposant. Si votre ordinateur est trop grand, il risque de ne pas rentrer et, inversement, s’il est trop petit, il ne va pas être bien soutenu.