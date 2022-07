Meilleurs étuis de carte bancaire anti-piratage : quel modèle choisir en 2022 ?

Avec l’apparition du sans-contact est arrivé une nouvelle peur légitime : se faire pirater sa carte bancaire. Pour vous protéger, voici notre sélection d'étuis pour carte bancaire anti-RFID.

Notre sélection d'étuis CB anti-RFID en 2022

Le paiement sans contact est un gain de temps précieux au quotidien. Pour les montants de moins de 50 euros, plus besoin de taper son code. En ces temps de pandémie, c’est aussi un moyen efficaces d'éviter la propagation de certains virus et germes. Mais chaque innovation technologie est une nouvelle opportunité pour les pirates. Avec un simple terminal de paiement bancaire, il est possible de voler un grand nombre de personnes sans même qu’il ne s’en rende compte. Fort heureusement, il existe aujourd’hui une parade pour se protéger. Des étuis pour carte bancaire ont été créé pour bloquer la moindre transmission RFID. De ce fait, dès que votre carte est dans ce type d’étui, il est impossible d’utiliser le sans contact pour vous dérober de l’argent. Voici donc notre sélection des meilleurs étuis pour protéger sa carte de paiement sans contact.

Valonic

Le protège carte bancaire anti-RFID de Valonic est parmi les plus plébiscités de nos jours. C'est un étui très simple d'apparence, mais dont l'une des faces est transparente pour vous permettre de retrouver très facilement la CB qui vous intéresse. L'étui permet une protection certifiée NFC et RFID.

Pour pouvoir sortir vos cartes rapidement, l'étui Valonic dispose d'une petite encoche pour le pouce et un trou au milieu pour glisser rapidement votre carte en dehors de l'étui.

Boxiki Travel

Boxiki vend ici un kit complet pour la protection de vos données. Il intègre 12 étuis au format carte de crédit et 3 autres additionnels dans un format plus large pour vos passeports. Naturellement, il bloquera intégralement la moindre tentative de transmission de données en RFID.

Pour vous y retrouver dans vos cartes, chaque étui dispose d'un code couleur pour pouvoir rapidement identifier la carte voulue. L'étui protège également assez bien contre l'eau et les rayures, et a une petite encoche pour retirer facilement la carte de l'étui.

Walltrust en plastique

Si vous cherchez une protection plus rigide, notamment si vous aimez avoir vos cartes directement dans votre poche sans les glisser dans un quelconque portefeuille, vous pouvez compter sur l'étui en plastique de Walltrust. Ce dernier offre bien sûr la protection que vous cherchez, mais avec une solidité et une rigidité qui en facilite l'usage lorsque l'on n'est pas un grand fan des portefeuilles.

Naturellement, grâce à sa conception, l'étui de Walltrust en plastique rigide a une durée de vie bien plus grande que tous les autres étuis souples.

Walltrust transparent

Walltrust propose également des étuis anti-piratage dont l'une des faces est transparente, de manière à pouvoir retrouver la carte bancaire voulue en un clin-d'œil. Ces derniers sont également de la même qualité de fabrication que les autres produits de la marque, et ont également une encoche et une perforation au centre comme les Valonic afin de vous permettre de faire glisser votre carte facilement.

Amazy

Le kit de protection Amazy est avant tout destiné à ceux qui ont un portefeuille. Les étuis fournis par la marque peuvent en effet être ouverts sur le côté, comme la plupart des autres étuis, mais aussi sur le haut. Ainsi, vous pouvez glisser votre pochette de protection dans votre portefeuille, et sortir vos cartes librement dès que vous souhaitez utiliser le sans-contact de manière totalement naturelle et transparente.

Les étuis Amazy profitent également de codes couleurs pour être sûr de toujours avoir la bonne carte sous la main. Pas besoin de changer ses habitudes pour se protéger !

Que signifie RFID ?

RFID est l’acronyme du terme anglais Radio Frequency IDentification, ce qui signifie Identification par fréquence radio. En Français, on peut aussi utiliser le terme Radio-Identification. C’est une technologie qui permet de récupérer des données à distance. Depuis quelques années, elle a été intégrée à la plupart des cartes bancaires pour permettre le paiement sans contact. Mais cette technologie est présente partout autour de nous sans que l’on s’en rende compte. Elle est présente dans la puce de votre animal de compagnie, dans votre carte de transport en commun, dans votre passeport biométrique, dans certains colis…

Quel est le danger du RFID ?

Si la technologie RFID est très pratique, c’est qu’il suffit d’approcher un lecteur de radiofréquence pour obtenir les données que contient l’étiquette ou la puce RFID. Si vous portez sur vous des cartes qui contiennent des puces RFID, le risque est donc qu’un pirate s’empare de vos données et/ou de votre argent. Il existe aujourd’hui des tutoriels sur internet pour fabriquer soi-même des ”sniffers”, des appareils spécialisés pour pratiquer ce genre d’arnaques. C’est donc une pratique de plus en plus répandue.

Qu’est-ce qu’un étui anti-RFID ?

Si vous avez l’habitude de ranger votre porte-feuille ou votre carte bancaire directement dans la poche de votre pantalon ou de votre veste, il est très simple pour un voleur d’y approcher en toute discrétion un ”sniffer” pour effectuer un paiement sans contact ou dérober vos données. Un étui anti-RFID est conçu pour bloquer les ondes radios et vous protéger de ce genre de vols. Les protections anti-RFID peuvent être intégrées directement dans un porte-feuille ou dans un simple étui en plastique pour protéger chaque carte individuellement. Elle fonctionne sur le principe de la cage de Faraday qui bloque les champs électromagnétiques, y compris les ondes radio.