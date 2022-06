Meilleure tablette graphique : quel modèle acheter ?

Les tablettes graphiques sont des accessoires indispensables pour la création numérique. Avec ou sans fil, autonome ou branché à un ordinateur, plus ou moins compactes, avec ou sans écran, face à la multitude de modèles qui existent sur le marché, il est parfois difficile de savoir lequel acheter. Voici notre guide complet des meilleures tablettes graphiques.



Notre sélection des meilleures tablettes graphiques

Quand elles sont apparues, les tablettes graphiques étaient chères et complexes à prendre en main. Elles étaient donc réservées à un public de professionnels avertis. Mais de nos jours, ce marché s’est largement démocratisé et vous pouvez trouver des modèles à partir de 40 euros. Que vous soyez étudiant en art, graphiste ou un simple amateur intéressé par le dessin assisté par ordinateur, les modèles ne manquent pas et il peut être compliqué de choisir le modèle parfaitement adapté à sa pratique du dessin et du graphisme par ordinateur. Voici donc notre sélection des meilleures tablettes graphiques disponibles en 2022 avec ou sans écran. En fin d’article, nous vous donnerons des informations complémentaires pour faire un choix avisé.

Les meilleures tablettes graphiques sans écran

Quand on débute, c’est le choix évident pour limiter le prix et commencer à voir si l’utilisation d’une tablette graphique vous plait ou si vous préférez finalement garder vos traditionnels crayons et feuilles de papier. Avec une tablette graphique sans écran, vous devrez forcément la brancher à un ordinateur pour dessiner. C’est donc un choix moins portatif mais qui permet des résultats aussi professionnels qu’une tablette avec écran. Certains dessinateurs ou graphistes professionnels préfèrent d’ailleurs utiliser une tablette graphique sans écran pour travailler en regardant directement le grand écran de leur ordinateur.

One by Wacom : parfait en milieu scolaire

Pour débuter avec une tablette graphique de qualité, pas besoin de dépenser plusieurs centaines d’euros. La marque Wacom est l’une des marques les plus réputées du secteur et elle propose un modèle d’entrée de gamme, la One by Wacom.

Pour environ 40 euros pour le modèle small et entre 60 et 80 euros pour le modèle médium, vous aurez une tablette graphique simple mais efficace. Compatible Windows, MacOS et ChromeOS, vous n’aurez qu’à la brancher et à installer le driver pour pouvoir vous en servir. La pression et les deux touches du stylet sont paramétrables en fonction de vos préférences d’utilisation.

Avec 2048 niveaux de pression, c’est une tablette qui permet de faire des esquisses, de dessiner ou de retoucher des photos.

Si le modèle medium offre un plus grand confort d’utilisation avec une surface active de 21,6 cm sur 13,5 cm, le modèle small a une surface de travail suffisamment grande pour dessiner (15,2 cm sur 9,5 cm) et gagne en mobilité. En effet, sa petite taille et son poids plume permette de l’emporter dans n’importe quel sac très facilement.

Les + Les - Simple et efficace Seulement en filaire Rapport qualité-prix intéressant Port micro-USB Stylet qui ne nécessite pas de recharge

Wacom Intuos : pour débuter dans la création graphique

Toujours chez Wacom, la gamme Intuos offre toujours un très bon rapport qualité-prix pour des personnes qui souhaitent faire de la création graphique par ordinateur. Les tablettes Intuos sont également disponibles en 2 formats : S avec une surface active de 15,2 cm sur 9,5 cm et M avec une surface active de 21,6 cm sur 13,5 cm. Il est également possible de choisir entre un modèle filaire ou Bluetooth avec des prix entre 80 et 200 euros.

Avec 4096 niveaux de pression, vous gagnez en précision pour les tracés de vos dessins. Ces modèles sont également un peu plus pratiques à l’usage avec l’ajout de 4 touches paramétrables directement sur la tablette graphique.

Si vous souhaitez dessiner depuis n’importe où, la Wacom Intuos offre la possibilité de se connecter directement à votre smartphone ou votre tablette Android plutôt que sur un ordinateur.

Enfin, vous n’aurez pas besoin d’investir dans un logiciel de création avec cette tablette puisque 3 logiciels sont fournis pour vous permettre de vous lancer directement.

Les + Les - Possibilité de la connecter à un smartphone ou une tablette Android Logiciels fournis aux fonctionnalités limitées Modèle sans fil disponible Port micro-USB 3 logiciels de création fournis

Huion H610 Pro V2 : Le meilleur rapport qualité-prix

Si Wacom est le leader incontesté sur ce marché, d’autres marques comme Huion tentent de percer en proposant des rapports qualité-prix plus intéressants. Actuellement disponible à seulement 45 euros, la Huion H610 Pro V2 propose une grande surface active de 25,4 cm sur 15,9 cm et 8192 niveaux de sensibilité. La tablette est pensée à la fois pour les droitiers et les gauchers et elle dispose de 24 touches rapides.

Si la tablette est grande, elle reste facile à transporter dans un sac à dos puisqu’elle n’est épaisse que de 1 cm. Une mise à jour permet désormais d’utiliser cette tablette sur un smartphone ou une tablette Android.

En revanche, elle fait l’impasse sur la connexion sans fil et nécessite d’être relié par un cable micro-USB.

Les + Les - Excellent rapport qualité-prix Pas de logiciels fournis

Confort de la grande surface active avec de nombreux boutons de raccourcis Pas de Bluetooth Compatible Android Port micro-USB

Wacom Intuos Pro : la meilleure tablette graphique sans écran

Avec 8192 niveaux de pression, la gestion de l’inclinaison du stylet et du multitouch, il s’agit de la tablette sans écran la plus perfectionnée du marché. Pour faciliter l’utilisation des différentes fonctionnalités des logiciels utilisés, 8 touches de raccourcis sont programmable et un touch ring permet de changer rapidement les paramètres principaux.

Pour les amateurs de dessin sur papier, cette tablette existe aussi en Paper Edition. Avec cette édition, vous dessinez sur une feuille de papier avec un stylet à encre fourni et votre dessin est retranscris en même temps sur votre ordinateur.

Les + Les -

Connexion possible en USB-C et Bluetooth Prix élevé Possibilité de l’utiliser en trackpad grâce au multitouch Pas de logiciels fournis (seulement des périodes d’essai) Existe en S, M et L et en Paper Edition

Les meilleures tablettes graphiques avec écran

Si le graphisme, le dessin ou la retouche photo est votre métier ou que vous souhaitez le meilleur matériel pour assouvir votre passion, alors vous serez assez rapidement tenté d’investir dans une tablette graphique avec écran. Ces modèles permettent un travail plus précis et intuitif puisqu’il se retranscrit directement sous votre stylet.

Dans votre recherche, il faudra distinguer deux types de tablettes graphiques avec écran : les modèles que l’on doit brancher à un ordinateur et les modèles autonomes qui peuvent s’utiliser seuls mais qui coûtent bien plus chers.

Wacom Cintiq : la référence des tablettes avec écran

Pour un modèle avec écran, l’importance est d’avoir une bonne calibration afin d’avoir un rendu fidèle des couleurs et une faible latence pour que vos traits de dessin s’affichent sans délai sur l’écran. C’est ce que promet cette tablette Wacom Cintiq disponible en 2 tailles : 16 pouces et 22 pouces. Son écran Full HD, ses 8192 niveaux de pression et sa gestion de l’inclinaison du stylet permettent de travailler de façon professionnelle pour obtenir d’excellents résultats.

Si son prix (à partir de 550 euros) est bien plus élevé qu’un modèle sans écran, la tablette Wacom Cintiq offre tout de même un bon rapport qualité-prix comparé à d’autres modèles haut de gamme qui peuvent couter plusieurs milliers d’euros.

Ce modèle devra être connecté à votre ordinateur par HDMI et USB-A. Il devra aussi être branché à une source d’alimentation électrique. Il s’agit donc d’une tablette graphique destinée à une installation fixe. Compatible Windows, MacOS, Android et IOS, la Wacom Cintiq est une valeur sûre qui conviendra au plus grand nombre.

Les + Les -

Latence imperceptible Alimentation nécessaire pour fonctionner Écran Full HD de qualité Cable 3-en-1 pratique (HDMI, USB-A et alimentation)

XP-Pen Artist 13.3 Pro : abordable et nomade

Contrairement à la Wacom Cintiq, cette tablette graphique avec écran ne nécessite pas d’être branchée à une alimentation fixe. En effet, elle peut être alimentée directement via la connection USB avec votre ordinateur portable. Évidemment, l’autonomie de votre ordinateur portable sera réduite.

Son écran de 13,3 pouces a aussi été conçu pour privilégier l’utilisation nomade en la rendant plus facilement transportable. Disponible pour environ 300 euros, cette tablette n’a pourtant pas à rougir de ses caractéristiques puisqu’elle a un écran Full HD laminé qui réduit la parallaxe (le décalage entre la mine du stylet et le trait de dessin sur l’écran), un stylet avec 8192 niveaux de pression et la gestion de l’inclinaison. Elle est fournie avec un support pour incliner la tablette si vous le souhaitez.

Les + Les -

Bon rapport qualité-prix Taille limitée de l’écran

Écran Full HD laminé Nécessite deux ports USB-A et un port HDMI Utilisation possible en déplacement

Gaomon PD1560 : le meilleur rapport qualité-prix avec écran

Pour essayer de détrôner Wacom, la marque chinoise Gaomon a mis les petits plats dans les grands. En effet, pour moins de 300 euros, vous obtenez une tablette qui offre beaucoup de qualité. Son écran de 15,6 pouces est lumineux et calibre automatiquement les couleurs. Son stylet permet de 8192 niveaux de pression. La latence avec l’écran est de seulement 25 ms et il n’y a pas d’effet de parallaxe. Son pied intégré est particulièrement pratique puisqu’il permet d’incliner l’écran selon sa convenance de 10 à 90 degrés.

Pour ce prix très attractif, il faudra bien entendu faire quelques concessions comme le stylet qui ne gère pas l’inclinaison ou l’écran qui ne restitue que l’espace des couleurs sRGB. C’est un point qui pourra être rédhibitoire pour une utilisation professionnelle.

Les + Les - Rapport qualité-prix imbattable Finitions moins Premium Écran Full HD de 15,6 pouces Restitution des couleurs limitée Latence imperceptible

Stylet à recharger et qui ne gère pas l’inclinaison Pied inclinable de 10 à 90 degrés

Wacom MobileStudio Pro : la solution autonome haut de gamme

Si vous souhaitez une tablette graphique complètement autonome qui fonctionne sans ordinateur ni appareils mobiles, alors la Wacom MobileStudio Pro est une solution qui va vous intéresser… à condition d’avoir les moyens !

Cet outil, destiné à un public professionnel, est une tablette graphique mais aussi un véritable ordinateur portable avec un processeur Intel Core i7, une carte graphique dédiée pour le modèle 15,6 pouces, 16 Go de mémoire DDR extensible, un disque dur SSD évolutif de 512 Go, 2 caméras et les connectiques indispensables dont un port carte SD. Pour autant, il est aussi possible de la connecter à votre ordinateur de travail principal pour vous en servir comme une tablette graphique classique.

Évidemment, la partie écran et tablette graphique n’est pas en reste. L’écran bénéficie d’une résolution Ultra HD. Les couleurs sont éclatantes et les reflets sont correctement gérés. Au niveau du stylet, pas de suprise. Il s’agit du modèle habituel Wacom Pro Pen 2 qui fonctionne sans batterie et qui gère 8192 niveaux de pression ainsi que l’inclinaison.

Les + Les - Conception solide Autonome mais trop lourde pour une utilisation nomade Configuration puissante Prix prohibitif Finitions haut de gamme Livré sans étui

Est-ce que je peux utiliser un iPad Pro comme tablette graphique ?

L'iPad Pro a de nombreuses qualités dont un superbe écran et une excellente puissance avec la puce M1. Avec l’apparition de l’Apple Pencil, il est logique de se demander si cela ne constituerait pas l’une des meilleures tablettes graphiques du marché. De plus en plus de créatifs utilisent effectivement cette solution avec l’application Procreate pour dessiner directement sur leur iPad Pro ou esquisser des croquis. Complètement autonome et compacte, c’est la solution parfaite pour dessiner en déplacement.

Son utilisation s’avère très agréable et les résultats sont extrêmement bons. Pour autant, un iPad Pro ne saurait remplacer complètement une tablette graphique, en tout cas pour une utilisation poussée. Il s’agit en fait d’un outil complémentaire. L’ergonomie d’une tablette graphique est étudiée pour permettre un travail de précision, ce que ne permet pas un iPad Pro.

Combien coûte une tablette graphique ?

Auparavant destinées à un public de professionnel, les tablettes graphiques se sont aujourd’hui complètement démocratisées et on en trouve à tous les prix. Une tablette graphique sans écran de qualité se trouve dans une fourchette de prix entre 40 euros et 200 euros. Une tablette graphique avec écran peut se trouver entre 250 euros et 3600 euros. Les tarifs les plus élevés sont des tablettes autonomes qui fonctionnent même sans ordinateur.

Quelles sont les caractéristiques à prendre en compte pour bien choisir ma tablette graphique ?

D’apparence assez simple, les tablettes graphiques sont pourtant des condensés de technologies et toutes les tablettes ne se valent pas.

Le premier élément à prendre en compte est la taille de la surface active plutôt que la taille de la tablette. C’est en effet sur la surface active que vous pourrez dessiner. Si la surface est trop petite pour votre usage, vous serez très rapidement frustré et vous voudrez passer sur un autre format. N’hésitez pas à essayer avant d’acheter ou à tracer sur une feuille la surface pour vous rendre compte si c’est suffisant ou non pour vous avant d’acheter.

Les boutons configurables peuvent paraître gadgets d’un premier abord mais ce sont pourtant de précieuses aides qui vous feront gagner un temps considérable si vous utilisez régulièrement votre tablette graphique. Ils vous permettent d’effectuer des actions dans vos logiciels de création sans avoir à reprendre la souris en main ou à taper à l’ordinateur.

Le stylet en lui-même est aussi très important. Il détermine les niveaux de pression supportés et il peut prendre en charge ou non l’inclinaison du stylet. Si cela peut paraitre très technique, cela signifie tout simplement que votre stylet reproduira plus ou moins fidèlement l’effet d’un vrai crayon.

Deux éléments sont aussi très importants à prendre en compte qui pourraient ruiner totalement votre expérience et vous faire abandonner très rapidement le dessin par informatique : la latence et la parallaxe. La latence est le délai entre votre action et le résultat à l’écran. Sur une tablette avec écran, la parallaxe est un effet qui décale légèrement la mine de votre stylo et l’endroit où votre dessin apparaitra réellement. Si la latence et/ou la parallaxe est perceptible, votre technique de dessin ne sera plus du tout intuitive et beaucoup moins précise.

Pour les modèles avec écran, il faudra regarder la résolution, la luminosité et le bon calibrage des couleurs. Ce sont ces éléments qui détermineront si vous pourrez correctement observer votre travail directement sur la tablette.

Pensez enfin à vérifier la compatibilité de votre tablette avec votre ordinateur ou appareil mobile ainsi qu’avec vos logiciels de création.

