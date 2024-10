L’IA Claude est prête à remplacer des salariés, regardez les tâches qu’elle peut désormais accomplir

Le nouveau modèle de l'IA Claude lui permet d'effectuer plusieurs tâches professionnelles jusque là réservées aux humains. Est-ce le début d'une domination de l'intelligence artificielle ? Éléments de réponse en vidéo.



Pas besoin de regarder Terminator ou Matrix pour se plonger dans un monde où les machines ont pris le pouvoir. Notre réalité s'en approche doucement, notamment grâce (ou à cause) des progrès de l'intelligence artificielle. Plus qu'une guerre opposant humains et robots, on s'attend surtout à connaître une période sombre où des millions de salariés seront remplacés par l'IA. C'est d'ailleurs déjà le cas dans plusieurs entreprises. Et n'allez pas croire que cela ne se passe qu'aux États-Unis : la France est également concernée.

Il est inévitable que cette technologie devienne de plus en plus sophistiquée. Mais on peut comprendre pourquoi apprendre que telle ou telle IA est en train d'évoluer n'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde. Exemple : Claude, l'intelligence artificielle qui fait mieux que ChatGPT et Gemini. Son nouveau modèle, Claude 3.5 Sonnet, est disponible depuis peu. Il permet à l'IA de mener à bien plusieurs activités professionnelles jusque là effectuées par des humains.

L'intelligence artificielle Claude est capable d'effectuer ces tâches comme un humain

Dans une démonstration à retrouver ci-dessous, on peut voir Claude remplir un formulaire à la demande d'une entreprise fictive. Ce qui frappe, c'est qu'il agit comme le ferait un salarié. Claude remarque que les données nécessaires ne sont pas dans le tableau Excel qu'il a “sous les yeux”, alors il clique sur un autre onglet puis tape le nom de la firme dans un moteur de recherche afin de les obtenir.

Après analyse, l'IA écrit les informations demandées dans les cases du formulaire puis l'envoie. Claude peut aussi gérer un agenda en entrant des rendez-vous et même créer un site Internet d'auto-promotion. L'idée est donc, sur le papier, de libérer les humains des tâches répétitives. D'autres y verront une menace pour leur travail. Le résultat est assez impressionnant, pourtant les développeurs préviennent qu'on est encore à un stade expérimental. Ça promet.