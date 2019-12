Comment récupérer vos données et photos supprimées par erreur sur Android

Récupérer des photos ou des fichiers supprimés sur Android, c’est tout à fait possible et c’est même très facile. Il existe pour cela plusieurs solutions, certaines nécessitent un PC, d’autres non. Nous avons sélectionné pour vous les plus simples d’utilisation : DiskDigger photo recovery et une autre une application appelée Dumpster. Elles vous permettront de faire la manipulation directement sur votre téléphone. L’une d’entre elle nécessite un root pour fonctionner efficacement et l’autre non.

Récupérer des photos effacées par mégarde sur Android

Qui n’a jamais connu ça ? Un geste qui glisse, le mouvement de trop et hop, les photos de vacances avec Grand-Mère (ou des photos bien plus inavouables), le titre inédit de Miley Cyrus, directement supprimés sans autre forme de procès. Vous êtes inconsolable devant la perte immense de ces fichiers précieux. Séchez vos larmes, une solution existe.

Et elle s’appelle DiskDigger photo recovery. L’application est gratuite pour la récupération des photos supprimées par erreur mais il existe également une version Pro payante pour récupérer d’autres types de données. Cette solution nécessite un root votre smartphone ou votre tablette pour fonctionner comme il se doit. Commencez par télécharger l’application en cliquant sur le lien ci-dessous.

Si votre appareil n’est pas rooté, l’application effectuera une analyse « limitée » de vos photos supprimées en la recherchant dans le cache. Seules les photos fraîchement effacées par erreur pourront donc être sauvées.

Si votre appareil est rooté, l’application recherchera les photo sur toute la mémoire de votre appareil pour toute trace de photos,mais aussi de vidéos supprimées.

Sélectionnez une partition à analyser, choisissez ensuite les types de fichiers à récupérer. Pour gagner énormément de temps, nous vous conseillons de sélectionner uniquement le type de fichier recherché .

. Une fois le scan lancé, l’application commence à afficher tous les photos présents sur votre appareils (celles supprimées ou non). Le scan prend énormément de temps. Ne perdez donc pas patience et vous allez finir par trouver les photos recherchées.

Une fois retrouvées, sélectionnez les et faites une sauvegarde en local ou dans le Cloud.

Cette solution marche vraiment et vous permet de récupérer les photos supprimées par erreur. Plus vous l’utilisez tôt après la suppression, plus grande est votre chance de récupérer les images. En effet, lorsque fichiers sont supprimés de votre smartphone, ils ne disparaît pas du stockage mais juste masqués jusqu’à ce que d’autres données la remplace. Plus vous laissez le temps passer, moins de chances vous avez de récupérer les photos supprimées en bon état.

Deuxième solution : une application qui sert de corbeille

Certaines marques propose une corbeille dans la Galerie par défaut. Toute image supprimée est d’abord conservée dans un dossier transitoire qui fonctionne comme une corbeille mais pour le modèles qui ne bénéficient pas de cette fonctionnalité, il y a heureusement une solution. Elle s’appelle Dumpster. Une fois active, cette application du Google Play Store permet de veiller sur les principaux fichiers médias afin de vous sauver de la catastrophe en toutes circonstances ou presque. Il faudra simplement veiller à un prérequis obligatoire. Dumpster devra être installé avant de commettre l’irréparable. Sous-entendu qu’un fichier effacé avant l’installation ne pourra pas être récupéré. En effet, l’appli tourne modestement en arrière-plan et joue le rôle de votre corbeille fétiche de l’ordinateur. Voilà de quoi vous rendre le concept familier !

Prérequis

Télécharger l’application Dumpster sur votre précieux appareil Android en cliquant ci-dessous.

Comment configurer efficacement Dumpster

Accepter le contrat de licence utilisateur.

Configurer quels seront les fichiers à protéger en cliquant sur on/off. La configuration initiale, par défaut, devrait convenir à la plupart des usages. Valider ensuite.

Après une analyse de vos fichiers (l’opération devrait prendre une dizaine de secondes), vous arriver à l’écran principal de Dumpster.

L’interface est très lisible. Sur le symbole en haut à droite, il est possible de trier par date, taille, type et nom.

Sous Dumpster, il est possible de classer l’affichage par médias, une fonction très pratique.

Récupérer un fichier supprimé par erreur

Désormais, tout fichier effacé apparaîtra dans cette « corbeille » très pratique, exemple avec ces quelques photographies de toute beauté. Fraîchement effacées, nous les retrouvons donc ici (avec une publicité Eternity Warriors 3).

En cliquant sur le type de média, ici Camera, O joie, nous retrouvons tous les fichiers effacés.

Il devient alors possible de tout supprimer définitivement pour optimiser l’espace de stockage de votre smartphone ou bien de tout restaurer sur l’appareil, ou bien encore de sélectionner les photos à récupérer. Magique !

Supprimer définitivement tous les fichiers protégés

Par défaut, l’application va sauvegarder tous les fichiers choisis lors de la configuration initiale.

Il reste possible de spécifier un nombre de jours ou de semaines avant suppression complète des médias sauvegardés en vous rendant dans les paramètres.

Autre option, si vous préférez effacer les fichiers avant ce délai (ou parce que vous avez désactivé la fonction précédente), il suffit de se rendre dans le menu en haut à droite.

Puis sélectionner « Vider Dumpster ». Comme indiqué, cette opération est irréversible, alors attention !

Vous avez désormais toutes les cartes en main pour éviter la catastrophe . Notez pour finir que Dumpster ne surveille pas tous les fichiers de l’appareil mais juste les médias indiqués dans la configuration initiale. Prenons un exemple très simple. Si vous utilisez un explorateur de fichiers et que vous supprimez un obscur fichier .phn alors celui-ci sera véritablement effacé.

Ce sont les quelques limites d’une telle application. Enfin, ce tutoriel exploite la version gratuite de l’appli, si vous faîtes évoluer vers la version payante (2,99 euros) alors vous aurez la possibilité de supprimer les écrans publicitaires ainsi que protéger la suppression définitive par un code secret. Pratique au cas où de petits curieux s’amuseraient à aller voir votre corbeille personnelle.