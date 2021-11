Samsung : les premiers téléviseurs QD-OLED pourraient arriver en janvier au CES 2022

Samsung pourrait bientôt dévoiler une nouvelle série de téléviseurs équipés d’une technologie encore jamais vue sur le marché, le QD-OLED. Les premiers exemplaires pourraient arriver au début de l’année prochaine, lors CES 2022.

Après avoir annoncé en 2019 de lourdes vagues d’investissements pour délaisser progressivement les écrans LCD au profit de la technologie QD-OLED, les premiers téléviseurs pourraient enfin arriver bientôt. En effet, d’après les informations de OLED-info, Samsung pourrait dévoiler les premiers modèles à l’occasion du salon CES 2022, qui se tiendra du 5 janvier au 8 janvier 2022.

Le géant coréen devrait d’abord dévoiler deux variantes différentes, de 55 et 65 pouces, ainsi qu’un téléviseur de 70 pouces qui serait disponible plus tard en 2022. Cela faisait maintenant plusieurs années que Samsung avait beaucoup misé sur les téléviseurs LCD QLED, laissant le champ libre à LG Display sur les écrans OLED. Cependant, Samsung va finalement proposer des téléviseurs qui s’annoncent (sur le papier) meilleurs que ses concurrents, puisqu’ils mêleront Quantum Dots et diodes autoémissives.

Qu’est-ce que la technologie QD-OLED de Samsung ?

Le QD-OLED est une technologie hybride qui combine des Quantum Dots et des panneaux OLED. En combinant ces deux technologies, Samsung espère tirer parti du meilleur des deux pour créer des télévisions offrant des couleurs intenses, un contraste infini avec des noirs profonds ainsi qu’une luminosité très élevée sans effet de blooming, un problème récurrent sur les télévisions LCD.

La technologie OLED actuelle permet de proposer un noir plus convaincant que toute autre technologie puisque les pixels sont éteints lorsqu’ils doivent afficher du noir, mais elle peine à offrir la luminosité que produisent les panneaux LCD. En combinant la technologie QLED et OLED, Samsung pourrait donc gommer les défauts de chacune.

On peut s’attendre à des connectiques HDMI 2.1 et un temps de réponse très court pour le gaming, et une luminosité qui pourrait s’approcher des 1000 nits. Pour l’instant, nous ne savons rien des caractéristiques techniques ni du prix des téléviseurs que Samsung va dévoiler, mais ils devraient faire partie des plus chers du marché. Le géant coréen avait d’ailleurs récemment écopé d’une amende de 39 millions d’euros pour avoir discrètement augmenté le prix de ses TV.