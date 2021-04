Meilleure TV Euro 2021 : laquelle choisir pour voir les matchs ?

L'Euro 2021 débute au mois de juin ! Si vous faites partie des personnes qui envisagent d'acheter une nouvelle TV afin de profiter d'une expérience audiovisuelle optimale, vous êtes au bon endroit. Nous avons concocté un petit guide d'achat TV pour vous aider à choisir le modèle sur lequel vous pourrez regarder les matchs de football de l'équipe de France.

⚽Notre sélection des meilleures TV pour regarder l'Euro 2021

LG OLED CX

1,690.00 € Voir Boulanger

1,699.00 € Voir Darty

Sony XH90

999.00 € Voir Darty

Samsung QE65Q950TS

4,999.00 € Voir Darty

4,999.00 € Voir Fnac Ces prix ont été actualisés le 24/04/2021 par All4affiliates. Ils sont listés en ordre croissant et hors frais de livraison. Seuls les prix affichés chez les marchands font foi.

Pour les fans de football, les compétitions sportives internationales sont une bonne occasion de renouveler une TV vieillissante. Parmi les nombreux modèles du marché, pas évident parfois de s'y retrouver. Nous vous avons donc préparé un petit guide d'achat qui vous permettra de trouver la bonne TV adaptée à vos besoins mais aussi à votre budget.

Les modèles TV de cette sélection sont classés par ordre de prix croissant. On retrouve aussi bien des TV entrée de gamme que des TV plus Premium pour les plus exigeants. Voici notre guide d'achat des meilleures TV pour l'Euro 2021.

TV LED Xiaomi MI 4S

Proposée à un tarif de 399 € dans sa version 43 pouces, la Xiaomi Mi TV 4S est un modèle idéal adapté aux petits budgets pour suivre l'Euro 2021. Cette TV LED se décline également dans une diagonale de 65 pouces, au tarif très attractif de 599 €. Elle propose en outre une résolution 4K (3 840 x 2 160 pixels), une compatibilité avec le HDR et HDR 10, et un taux de rafraîchissement à 60 Hz.

Tournant sous Android TV dans sa version 9.0, elle intègre aussi les technologies sans fil Wi-Fi double bande, le Bluetooth 5.0. En ce qui concerne la connectique, elle est équipée de 3 ports HDMI (HDMI 2.0, dont 1 port ARC) et 2 ports USB (2.0), 1 prise casque, 1 sortie audio numérique (optique) ainsi qu'un lecteur de stockage d'une capacité de 8 Go, un port Ethernet (RJ45) et un logement Common Interface Plus (CI+).

Et si la partie sonore est un point important dans les critères de choix de votre nouvelle TV, vous pourrez profiter de haut-parleurs double d'une puissance de 10W chacun. Mais aussi des formats DTS-HD et Dolby Audio qui vous offrira une expérience sonore vraiment immersive. Enfin, sa télécommande intègre un microphone qui permet d’utiliser l’assistant vocal de Google pour un contrôle vocal à distance.

Les + Les -

Le prix défiant toute concurrence Le mode Luma réglé par défaut L’assistant vocal intégré à la télécommande La qualité d’image perfectible Android TV toujours au top Quelques lenteurs Les possibilités de connectiques PatchWall ne sert pas à grand-chose

TV LED Philips The One

On continue notre sélection des meilleures TV pour regarder l'Euro 2021 avec un modèle Ambilight de Philips. La TV The One vous permettra de regarder les matchs de l'Euro 2021 dans une ambiance immersive. Pour cela, ce dernier exploite les LED intelligentes situées autour du téléviseur afin de projeter les couleurs de l'écran sur les murs et dans la pièce en temps réel. Pour la connectique, ce modèle embarque 4 ports HDMI (HDMI 2.0 avec port ARC) et 2 ports USB (2.0) en plus d'un port Ethernet.

Coté connexion sans fil, il inclut le Wi-Fi double bande, ainsi que Bluetooth 4.2, permettant la connexion sans fil aux haut-parleurs, aux écouteurs ou à d'autres appareils tels que les contrôleurs de jeu, les souris et les claviers Smart TV. Il assure également une compatibilité avec les technologies Dolby Vision et Dolby Atmos.

Enfin, c'est Android TV que l'on retrouve, offrant ainsi une interface claire et intuitive qui vous permet de profiter de vos contenus préférés. Une raison de plus de choisir cette TV plutôt qu'une autre. Le modèle 50 pouces est proposé à 799 € et celui de 58 pouces à 999 €.

Les + Les - La technologie Philips Ambilight Ajustements de l'image à revoir après mise en route Le rapport qualité-prix Dolby Vision & Atmos

TV LED Sony XH90

En plus d'être certifiée “Ready for PlayStation 5”, le modèle Sony XH90 est un choix pertinent pour les fans de football. Elle apporte des fonctionnalités enrichies à l'expérience utilisateur sur PS5 en plus de la 4K à 120 images par seconde. Il s'agit bien entendu d'une très bonne option également pour les Xbox de nouvelle génération. On regrette la présence d'un unique port HDMI 2.1.

La dalle VA Triluminos rétroéclairée par Full Array Local Dimming offre une image spectaculaire. Compatible Dolby Vision, elle gère bien évidemment les fonctions de Variable Refresh Rate et d'Auto Low Latency Mode. 55, 65, 75 ou 85 pouces, le choix est vôtre. Une TV qui vous permettra de vivre l'Euro 2021 de football comme si vous y étiez !

Les + Les -

Un port HMDI 2.1 Télécommande non rétroéclairé Une connectivité filaire et sans fil à toute épreuve Pas de quadruple haut-parleur en version 55 pouces Une belle homogénéité de la dalle Des couleurs naturelles et maitrisées

TV OLED 4K LG OLED55BX6 (139 cm)

Si vous souhaitez profiter au max des matchs de l'Euro 2021, ce modèle est particulièrement adapté. Embarquant une dalle OLED, cette TV 4K LG OLED55BX6 offre une image exceptionnelle, et des contrastes infinis. En effet, cette TV intègre un mode sport qui permet de mettre en avant les détails tels que la pelouse du terrain et les gestes techniques des joueurs. Vous pourrez ainsi apprécier les passements de jambes de Mbappé, les tirs au but de Giroud ou encore les parades de Lloris.

Un peu à l'instar de ce que l'on retrouve sur les jeux vidéo de football. Un mode apprécié par certains, qui pour d'autres jugent la restitution des couleurs trop saturée. Si vous faites partie des personnes de la deuxième catégorie, rien ne vous empêche d'opter pour un autre mode d'image reproduisant des couleurs plus fidèles à la réalité. En parlant de jeux vidéo, entre deux matchs, vous vous prêteriez bien à une petite partie de FIFA 21 ? Sachez que la LG OLED55 BX6 est une TV compatible G-Sync, FreeSync et VRR, des technologies qui réduisent au maximum les latences.

Sa diagonale de 55 pouces vous permettra de vous plonger au cœur de l'action et vous ne raterez ainsi aucun dribble et aucune talonnade et feinte de Kylian Mbappé. Compatible 4K HDR, elle profite de la technologie ThinQ qui fait la part belle à l'intelligence artificielle pour une expérience interactive naturelle via des commandes vocales.

À cela s'ajoute son taux de rafraichissement de 100 Hz pour une expérience gaming fluide, en plus de ses ports HDMI 2.1. Bien sûr, la TV est animée par le système WebOS, avec Alexa et Google Assistant intégrés. Elle est par ailleurs compatible Dolby Atmos et Dolby Vision.

Les + Les -

4 ports HDMI 2.1 Télécommande rétroéclairé Dolby Atmos & Dolby Vision Risque de Burn-In Qualité d'image exceptionnelle et contraste infini Très bon système audio

Samsung QLED QE55Q95T (139 cm)

Ce modèle Samsung haut de gamme s'apprête également aux compétitions sportives telles que l'Euro 2021 de football. La Samsung QLED QE55Q95T est une TV QLED qui dispose de nombreux atouts. Tout d'abord, elle profite d'un incroyable rendu des couleurs et de noirs profonds, sans atteindre le niveau d'une OLED bien sûr. Cette dernière tire son épingle du jeu par sa très forte luminosité que les modèle de LG ne sont par exemple pas capables d'atteindre.

Dotée d'un filtre antireflet, elle sera parfaite dans une pièce lumineuse. Aussi adaptée pour les événements sportifs que pour les films, elle intègre en outre une prise HDMI 2.1, indispensable pour jouer en 4K 120 FPS sur les consoles nouvelle génération que sont la PS5 et Xbox Series X. Depuis l'arrivé des modèles 8K sur le marché, son prix a considérablement baissé et il est possible de s'équiper du modèle 55 pouces pour 1599 euros.

Les + Les -

Les ports HDMI 2.1 Son prix Excellent pic de luminosiré Pas de Dolby Vision Très bonne qualité audio/vidéo La fluidité de TizenOS

TV OLED 4K LG OLED55CX6 (139 cm)

Plus haut de gamme que la gamme BX, la CX de LG est une des meilleures TV OLED du marché. Le modèle 55 pouces (139 cm) fait d'ailleurs également l'objet de belles promotions. C'est donc une excellente opportunité si vous souhaitez vous en équiper pour profiter des matchs de l'Euro 2021. Très fluide dans la navigation des menus et applications grâce à son processeur A9 troisième génération, il tourne sous l'interface épurée LG WebOS 4.5. Le Dolby Atmos et Dolby Vision sont également de la partie.

Pour la connectivité sans fil, on retrouve le Wifi, DLNA, Miracast. Vous pourrez facilement y connecter vos autres périphériques tels qu'une console de jeu, un home cinéma, un lecteur Blu-Ray, un périphérique de stockage et des clés USB grâce à la présence de 4 prises HDMI, 3 ports USB 2.0, 2 prises d'antenne (RF et SAT), 1 port Ethernet, sortie audio numérique optique, prise casque.

Les + Les - Angles de vision excellents Télécommande non rétroécliarée Contrastes infinis Technlogie OLED Processeur puissant

Samsung QE65Q950TS QLED 8K

Nous clôturons notre sélection des meilleures TV pour regarder l'Euro 2021 avec un modèle 8K de chez Samsung. Si votre budget vous le permet, la Q950TS proposée à 4999 € est une des meilleures TV 8K très haut de gamme récemment lancée. Elle est dotée d'une dalle LCD QLED 8K couplée à un système de rétroéclairage Full LED découpé en 480 emplacements différents.

Sa définition est deux fois supérieure à celle d'une TV 4K soit 7680 x 4320 pixel. Alors oui, les contenus 8K se comptent pour l'heure sur les doigts de la main, mais dans un futur proche, ils se démocratiseront à l'ensemble des contenus multimédias. Ce modèle embarque en outre la technologie 8K upscalling, qui grâce à l'intelligence artificielle permet d’adapter toutes les images au format roi. Samsung assure une luminosité maximale de 4000 nits et une colorimétrie très complète.

La technologie Full LED Local Dimming Platinum est un autre gros point fort de cette TV 8K sortie en 2021. Elle analyse le moindre recoin de l’image afin d'offrir le meilleur des contraste. Et si vous envisagez de l'installer dans une pièce lumineuse, vous pourrez le faire sans problème puisque elle est équipée d'un filtre antireflet très performant. Un avantage non négligeable, notamment pour regarder les matchs de l’Euro 2021 diffusés en pleine journée. Enfin, on retrouve une pléiade de technologies qui améliorent l'image telles que les HDR10, HDR10+ et le HLG.

Les + Les - Filtre antireflet

Son prix Simplicité d'utilisation de la télécommande

Contenu natif 8K encore très rare Qualité d'image en SDR et HDR

Boitier déporté assez imposant Excellents contrastes



Voilà pour notre sélection des meilleures TV pour regarder les matchs de football de l'équipe de France pendant l'Euro 2021. Et si vous souhaitez aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre guide d’achat des meilleures TV OLED, QLED et LED ainsi que celui sur les meilleures TV pour la PS5 et Xbox Series X.

📅Quand à lieu l'Euro 2021 ?

Alors que l'Euro 2020 devait se ternir l'an dernier du 12 juin au 12 juillet, il a été reporté en 2021 à cause de la crise sanitaire qui touche la planète entière. Finalement, la compétition se déroulera du 11 juin au 11 juillet 2021, son nom « UEFA Euro 2020 » reste toutefois inchangé.

📺Quelles sont les chaînes TV qui diffusent l'Euro 2021 ?

En France, deux chaînes TV retransmettront gratuitement l'Euro 2021 de football : TF1 et M6. Elles se partageront la diffusion de 23 des 51 matchs de la compétition. Dans le détail :

TF1 a 12 matchs au total : Six matchs de groupes (dont le match d'ouverture, Turquie/Italie, Hongrie/France, Portugal/France), trois huitièmes de finale (dont celui de l'équipe de France si elle se qualifie), deux quarts de finale, une demi-finale (de l'équipe de France si elle se qualifie).

M6 a 11 matchs au total : Six matchs de groupes (dont France/Allemagne), deux huitièmes de finale, un quart de finale (celui de l'équipe de France si elle se qualifie), une demi-finale, la finale.

Si vous souhaitez regarder l'intégralité de la compétition, il faudra vous tourner vers un abonnement payant. C'est beIN Sports qui dispose des droits de diffusion et qui retransmettra en plus des matchs de l'équipe de France, toutes les autres rencontres (28 autres matchs).

🌎Quelles sont les villes hôtes de la compétition ?

Parmi les 11 villes hôtes sélectionnées, on retrouve Amsterdam (Pays-Bas), Londres (Royaume-Uni), Bakou (Azerbaïdjan), Saint-Pétersbourg (Russie), Copenhague (Danemark), Bucarest (Roumanie), Séville (Espagne), Budapest (Hongrie), Munich (Allemagne), Rome (Italie) et Glasgow (Écosse). Chaque ville accueillera trois matchs de phase de groupes ainsi qu'au moins un match de phase à élimination directe.

🆚Quels sont les adversaires de l'équipe de France ?

L'équipe de France de football affrontera dans les matchs de son groupe (F), les sélections nationales suivantes : Hongrie, Portugal (actuel tenant du titre) et l'Allemagne. Les matchs de ce groupe seront disputés à Munich et à Budapest. La première rencontre opposera la France à l'Allemagne le 15 juin 2021 à 21h dans l'enceinte du stade de l'Allianz Arena à Munich. Celle l'opposant à la Hongrie aura lieu le 19 juin 2021 à 15h. Enfin, la dernière rencontre de la phase de groupe, Portugal France aura quant à elle lieu le 23 juin 2021 à 21h.