MediaTek coupe l’herbe sous le pied de Qualcomm : voici déjà son nouveau processeur haut de gamme

La veille de la keynote du Snapdragon Summit de Qualcomm, MediaTek annonce son nouveau processeur haut de gamme. Au menu : plus de puissance, notamment au niveau graphique, un nouveau coprocesseur neural pour l’intelligence artificielle et tout ce qu’il faut pour animer un smartphone haut de gamme de 2025. Le premier modèle équipé arrivera avant fin octobre.

Le 23 septembre, plus d’un mois avant la date habituelle, s’ouvrira l'édition 2025 du Snapdragon Summit qui aura lieu à Hawaii. Durant trois jours, Qualcomm présentera de nouveaux composants. Deux SoC sont particulièrement attendus. D’abord, le successeur du Snapdragon X Elite. Le patron de la firme américaine a confirmé l'information au Computex. Ensuite, le remplaçant du Snapdragon 8 Elite. Celui s’appellera Snapdragon 8 Elite Gen 5 (sous-entendant que le 8 Elite de 2024 est le « Gen 4 »). Là encore, l'information est officielle.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 devrait animer une grande partie des smartphones haut de gamme qui sortiront entre octobre 2025 et aout 2026. Et les premiers modèles devraient être annoncés durant le Snapdragon Summit, certainement lors de la keynote d’ouverture qui aura lieu demain. Mais la concurrence ne va pas rester inactive : un jour avant Qualcomm, MediaTek vient en effet d’annoncer l’arrivée de son propre SoC pour smartphone haut de gamme.

MediaTek lance le Dimensity 9500 un jour avant le Snapdragon Summit

Ce composant s’appelle le Dimensity 9500. Il est gravé en 3 nanomètres par TSMC (noeud de gravure N3P, version améliorée du N3E). Il remplace assez logiquement le Dimensity 9400 que vous retrouvez notamment dans le Find X8 Pro testé fin 2024 dans nos colonnes. Une succession assez logique, puisque vous retrouvez une organisation assez similaire entre le Dimensity 9500 et les Dimensity 9300 et 9400. C’est notamment le cas au niveau du CPU, avec huit cœurs répartis en trois groupes (1+3+4) composés que de cœurs « BIG ».

Pour ce nouveau composant, MediaTek a choisi d’intégrer les derniers cœurs qu’ARM a présentés en septembre. Nous retrouvons ainsi un C1-Ultra, trois C1-Premium et quatre C1-Pro. Selon MediaTek, le Dimensity 9500 est 32 % plus performant en single core et la consommation est 37 % plus faible lors de tâches lourdes. Chaque cœur est accompagné de 512 Ko à 2 Mo de cache L2. Et pour l’ensemble du CPU, MediaTek a intégré 16 Mo de cache L3. De quoi apporter une belle fluidité aux interfaces.

Le Dimensity 9500 est le premier SoC de MediaTek conçu pour l'intelligence artificielle

Côté GPU, le Dimensity 9500 dispose d’un Mali G1-Ultra. Il s’agit ici aussi d’une nouvelle architecture GPU officialisée par ARM il y a quelques jours. Et il remplace l’Immortalis G925 du Dimensity 9400. Le fondeur estime que les performances graphiques vont augmenter de 55 % et que la consommation d’énergie va baisser de 42 % (pour une tâche similaire). Ce GPU est compatible Ray Tracing jusqu’à 120 images par seconde. Promesse également faite par Apple avec son processeur A19 Pro. Le Mali G1-Ultra supporte les moteurs Vulkan 1.4 et Unreal Engine 5.5 et 5.6.

Le coprocesseur neural bénéficie aussi d’une mise à jour : on passe du NPU 890 au NPU 990, sans vraie surprise. MediaTek annonce que cette nouvelle version a été pensée pour prendre en charge les modèles d’intelligence artificielle type «GPT », comme Gemini. Le processeur supporte les requêtes beaucoup plus longues que précédemment, ainsi que la génération d’image jusqu’au 4K. En outre, un algorithme intégré permet de compresser les données pour réduire l’usage de bande passante. Le but est de réduire la consommation de ressource.

Les premiers smartphones équipés arriveront en octobre 2025

Le processeur d’image est l’Imagiq 1190. Il peut prendre en charge les appareils photo jusqu'à 200 MP, le mode portrait vidéo (aussi appelé mode cinéma chez certaines marques) jusqu’en 4K à 60 images par seconde, ainsi que la stabilisation électronique en captation vidéo 4K en Dolby Vision et à 120 images par seconde. Le modem intégré devient compatible avec la dernière norme mobile permettant d’agréger plusieurs connexions. Le débit peut alors atteindre 7,4 Gb/s.

Côté stockage, le Dimensity 9500 est compatible UFS 4.1. Enfin, le SoC prend en charge la RAM au format LPDDR5X, sans surprise. La bande passante entre la RAM et le Dimensity 9500 devrait être légèrement plus élevée que celle du Dimensity 9400. Voilà donc toutes les belles promesses de ce nouveau SoC que nous ne tarderons pas à retrouver dans un smartphone commercial. En effet, MediaTek affirme que les premiers smartphones équipés seront annoncés en octobre 2025. Soit dans les prochaines semaines. Et sans trop de surprise, il s’agira d’un smartphone signé Oppo, Vivo ou Realme.