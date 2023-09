Facebook, Instagram : Snoop Dogg et Paris Hilton auront un profil généré par l’IA

L’intelligence artificielle de Meta va générer des profils Facebook et Instagram en se basant sur des célébrités. Chacun aura un rôle particulier et vous pourrez interagir avec lui. Snoop Dogg est de la partie.

Meta mise sur l'intelligence artificielle. Pendant l'été, l'entreprise derrière Facebook, WhatsApp et Instagram a déjà présenté son IA du futur. Hier, lors de sa conférence Meta Connect 2023, la firme révélait qu'une IA conversationnelle allait intégrer ses applications phares. On apprend par la même occasion un partenariat avec Microsoft et plus précisément avec Bing. Le moteur de recherche permettra à l'IA de parcourir le Web avant de donner ses réponses.

Sur Instagram, on attend les fonctions Restyle pour transformer une photo en aquarelle, peinture à l'huile ou dessin au crayon par exemple, et Backdop, qui remplace le fond de vos clichés par ce que vous voulez. Mais ce n'est pas la seule nouveauté. Meta va déployer des IA conversationnelles basées sur des célébrités. L'idée est de leur donner une personnalité et une spécialisation. Au total, elles sont 14 à avoir prêté leur “traits” pour répondre à vos questions sur tel ou tel sujet. D'autres suivront au fil du temps.

L'IA de Meta va générer des profils de célébrités avec qui vous pourrez interagir

On retrouve par exemple Tom Brady, célèbre joueur de football américain, en tant que “Bru”. Il est chargé de discuter sport. L'influenceuse et danseuse Charlie d'Amelio est Coco, elle vous guidera sur l'apprentissage des meilleurs chorégraphies. Plus étonnant, vous pourrez poser vos questions à Paris Hilton pour résoudre des énigmes, son personnage Amber étant une détective. Et si votre maître du jeu vous plante juste avant votre partie de jeu de rôle, demandez à Snoop Dogg de le remplacer.

Tous ces profils vont d'abord être déployés en version bêta aux États-Unis uniquement. Parmi les prochaines personnalités à se prêter au jeu, Meta annonce l'arrivée de Bear Grylls, animateur de l’émission de survie Man VS Wild, ou encore de Chloe Kim, championne olympique de snowboard. Aucune date de sortie pour l'Europe n'a été avancée pour le moment.