Mario Party Superstars sur Nintendo Switch : où l’acheter au meilleur prix ?

Mario Party Superstars est disponible sur Nintendo Switch depuis le vendredi 29 octobre 2021. Si vous souhaitez vous procurer le nouveau jeu de plateau le plus déjanté du moment, vous pouvez l'acheter dès maintenant ! On fait le point sur toutes les offres qui permettent de l'acheter au meilleur prix.

💰Mario Party Superstars Switch : où l'acheter au meilleur prix ?

C'est du coté des enseignes de la Cultura, Fnac, Cdiscount mais aussi Amazon qu'il est possible d'acheter Mario Party Superstars au meilleur prix à 49,99 €. Micromania de son coté l'affiche à 59,99 €. Pour les adhérents à la carte Fnac+, 10 euros leur sont crédités sur leur compte fidélité.

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR CULTURA

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR MICROMANIA

Quelles sont les nouveautés de Mario Party Superstars ?

Mario, Peach et tous leurs amis sont prêts à faire la fête avec vous sur 5 plateaux issus des versions Nintendo 64. Au début de chaque tour, lancez votre dé pour avancer. Votre but : réunir le plus de pièces possible pour acheter des étoiles et gagner la partie ! Comment ? Affrontez-vous autour de mini-jeux à la fin de chaque tour pour tenter de ramasser le plus de pièces possible. Courses, jeux d’agilité ou de réflexe… 100 mini-jeux issus de toute la série vont vous permettre de défier vos proches.

Attention sur votre chemin… chaque plateau comporte son lot de surprises et les renversements de situation sont de la partie. Gare aux Roi Boo dans le Pays de l’horreur. Il peut vous voler vos étoiles à tout moment et sans prévenir ! Sur l’Île tropicale de Yoshi, Bowser peut remplacer Toadette n’importe quand et l’étoile peut vous passer sous le nez.

Jouez en solo et jusqu’à 4 avec vos proches en mode local ou affrontez-vous en ligne, tous les modes de jeu étant compatibles avec le jeu en ligne. Lancez-vous même dans une partie avec d’autres joueurs du monde entier pour monter dans les classements mondiaux !

Lire aussi : Meilleurs jeux Nintendo Switch et Switch OLED : découvrez notre sélection 2021