Mario Kart World : tout le monde attendait cette mise à jour, Nintendo l’a fait

Avec la mise à jour 1.2.0 de Mario Kart World, Nintendo règle de nombreux problèmes dans son jeu de course emblématique et fait demi-tour. Et, pour une fois, Big N semble avoir écouté les critiques de ses pilotes virtuels. Voici ce qui vous attend.

Mario Kart World est le gros jeu de lancement de la Nintendo Switch 2. Avec lui, Big N a pris le risque de chambouler les codes qui avaient fait le succès de son titre phare.

Mais entre les nombreux bugs, l’IA et les circuits d’autoroutes à n’en plus finir, il a été la cible de nombreuses critiques de la part des joueurs. Qu’à cela ne tienne : près de deux mois après la sortie de Mario Kart World, Big N a publié une mise à jour XXL du jeu.

Nintendo a écouté ses joueurs avec la mise à jour de Mario Kart World

La dernière mise à jour du jeu de Mario Kart World est monstrueuse et, une fois n’est pas coutume, Nintendo semble avoir écouté les critiques des joueurs. En effet, la mise à jour du 29 juillet signe le grand retour des circuits à trois tours. Big N, qui avait augmenté l’apparition des circuits autoroutes lors d’une précédente mise à jour, a donc fait demi-tour en augmentant cette fois-ci la fréquence d’apparition des circuits traditionnels.

Big N a également profité de cette mise à jour pour rééquilibrer d’autres aspects du jeu : en mode solo des « Course VS », il est dorénavant possible de jouer sans adversaires IA, et les pilotes IA ont été affaiblis dans tous les modes, sauf Bataille. Au niveau des objets le boomerang devient moins précis et les triple champi Dash plus rares en bas de classement.

Nintendo a également agi en faveur de la fluidité et de la lisibilité du jeu : désormais les pilotes peuvent voir le temps d’attente avant la prochaine course ou bataille, et un code couleur dans le mode Balade leur indique lorsque le jeu est complété.

La liste de correctifs est longue comme le bras, mais elle montre que Big N a observé ses joueurs pour adapter à l’expérience de jeu. Des problèmes de collisions ont été supprimés (sorties de piste injustes, traversée des décors, véhicules coincés…) et des bugs graphiques corrigés (affichage incorrect, objet transformé…). Parmi les ajouts, ajustements et correctifs apportés par ce patch XXL, vous pourrez aussi voir les replays après téléchargement des données fantômes du mode Contre-la-montre ou encore choisir quel pilote vous souhaitez regarder dans le Mode Survie et Batailles de Ballons.

Si tout n’est pas parfait, les joueurs signalant que les courses sur autoroute restent majoritaires en mode en ligne d’après nos confrères de Numerama, les pilotes sont satisfaits d’avoir été écoutés. Mais ils semblent en attendre encore davantage pour considérer Mario Kart World comme le digne successeur de Mario Kart 8. Peut-être Nintendo les écoutera-t-il de nouveau.