La PS5 Slim voit son prix baisser fortement pendant le Black Friday. En ce moment, Amazon France vous permet de profiter d'une réduction de 75 euros sur la version Standard ainsi que le modèle Digital de la console de Sony.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA PS5 SLIM STANDARD

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA PS5 SLIM DIGITAL

Alors qu'Amazon Italie avait anticipé l'offre depuis quelques jours, c'est désormais sur Amazon France que vous pouvez profiter de l'offre du Black Friday sur la PS5 Slim. Ainsi, depuis la PS5 Slim voit son prix diminuer pour l'événement bons plans de ce mois de novembre.

En effet, l'édition Digital de la PS5 Slim est vendue à 374,90 euros au lieu de 449,90 euros alors que la PS5 Slim standard avec lecteur de disque est à 474,90 euros (au lieu de 549,99 euros). C'est une réduction très intéressante pour ceux qui attendaient le Black Friday pour s'offrir la console de Sony.

PS5 Slim : c'est le moment de l'acheter pour Noël

Pour rappel, la version Slim de la console de Sony a été lancée en octobre 2023. Comme d'habitude, la marque nippone propose une version plus compacte de sa console quelques années après le lancement de la nouvelle génération.

La PS5 Slim n'est pas qu'une version “compacte” du modèle d'origine. Elle introduit quelques nouveautés bienvenues. D'abord, une cure d'amaigrissement puisque ses dimensions passent de 390 x 104 x 260 mm à 358 x 96 x 216 mm. Toujours sur le plan extérieur, la ligne traverse la console sur le tiers supérieur est un peu plus marquée.

Celle-ci permet désormais d'ajouter et de retirer facilement le lecteur de disque. Car, c'est l'autre nouveauté importante de la PS5 Slim : elle désormais modulable et permet d'ajouter ou de retirer le lecteur physique à souhait. D'ailleurs, vous pouvez choisir d'acheter la version purement digitale, puis acheter séparément le lecteur par la suite si le cœur vous en dit.

Enfin, sur le plan technique, la nouvelle PS5 Slim voit son SSD interne passe d'un peu plus de 800 Mo à 1 To, ce qui laisse plus de marge pour les jeux. Pour le reste, la console ne change pas de fiche technique.

Elle dispose d'un processeur AMD Ryzen de 3e génération, d'un chipset graphique AMD RDNA 2 Custom et d'une mémoire vive de 16 Go GDDR6. La console de salon possède également deux ports USB Type-A, un port USB Type-C, un port Ethernet, le Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax et la technologie sans fil Bluetooth 5.1. Pour terminer, la version allégée de la PS5 standard mesure 358 x 96 x 216 mm et pèse 3,2 kilos.