Le MacBook Air M4 est de retour à prix cassé mais il va falloir faire vite !

Déjà considéré comme l'un des ordinateurs Apple au meilleur rapport qualité-prix, le MacBook Air M4 est encore plus accessible en ce moment sur Amazon. Vous avez ainsi une belle réduction immédiate de 200 € qui fait chuter son prix à 999 € seulement au lieu de 1 199 €.

Le nouveau MacBook Air vous fait de l’oeil mais vous attendez une belle offre pour craquer ? Sorti en mars 2025 au tarif de 1199 €, le MacBook Air de 13,6 pouces équipé de la puce M4 profite actuellement d’une baisse de prix conséquence sur Amazon. À ce tarif, les stocks risquent de s’écouler rapidement, surtout pour un ordinateur portable Apple aussi récent et performant.

Avec son CPU 10 cœurs et son GPU 8 cœurs, la puce M4 affiche des performances de haute volée. Elle est associée à 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go, garantissant fluidité et rapidité dans toutes les tâches. Le géant du e-commerce l’affiche à seulement 999 €.

Vous cherchez un nouvel ordinateur portable compact mais puissant ? Le récent MacBook Air de 13 pouces qui embarque une puce M4 est disponible 200 € moins cher sur Amazon.

Grâce à un moteur neuronal trois fois plus rapide que celui de la M1, ce modèle exploite pleinement les fonctions Apple Intelligence, qu’il s’agisse de retouche photo ou de montage vidéo assisté par IA. Les utilisateurs créatifs y trouveront un véritable atout.

Fidèle à la réputation de la gamme, le MacBook Air M4 offre jusqu’à 18 heures d’utilisation continue. C’est idéal pour travailler ou étudier toute la journée sans avoir peur d’une panne de batterie. Vous pouvez ainsi l’utiliser en extérieur sans avoir besoin de chercher une prise pour vous brancher. Ce modèle peut d’ailleurs être facilement transporté puisqu’il ne pèse que 1,24 kg.

Pour la dalle, on retrouve un écran Liquid Retina de 13,6 pouces capable de prendre en charge un milliard de couleurs. Avec sa réso­lution native de 2 560 x 1 664 pixels à 224 pixels par pouce, les contenus affichés sont particulièrement contrastés et détaillés. Ce MacBook prend aussi en charge deux écrans externes d’une atteignant 6K à 60 Hz, en plus de son propre affichage.

Pour les appels vidéo, la caméra frontale 12 Mpx intègre la fonction Cadre centré qui permet de garder automatiquement l’utilisateur dans le champ même s’il se déplace. Le système audio s’appuie sur trois microphones pour un son clair et naturel.

Enfin, ce MacBook Air conserve toutes les signatures de la gamme : Touch ID, Magic Keyboard rétroéclairé, recharge MagSafe, deux ports Thunderbolt, prise jack 3,5 mm, Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3.