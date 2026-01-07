Le MacBook Air M2 passe à moins de 700 € pendant les soldes d’hiver, mais ça ne va pas durer !

Le MacBook Air M2 est à un très bon prix à l'occasion des soldes d'hiver. Il coûte en ce moment moins de la moitié de son prix à la sortie. Si vous recherchez un MacBook performant, relativement récent et surtout neuf à un prix très avantageux, cette offre est une opportunité.

Le MacBook Air M2, sorti en 2022, a vu son prix baisser progressivement depuis son lancement. Ces derniers mois, on le retrouve régulièrement en promotion à des prix encore plus accessibles. Mais grâce à une offre exceptionnelle proposée dans le cadre des soldes d'hiver 2026, l’ordinateur portable Apple passe à moins de 700 € sur Cdiscount.

Meilleure offre des soldes d'hiver sur le MacBook Air M2 : il est à seulement 699 €

Pour rappel, le MacBook Air M2 avait été lancé 1499,99 €. Il est affiché à 749,99 € actuellement sur le site de Cdiscount. Malgré ce prix déjà attractif, la boutique en ligne propose une réduction supplémentaire de 50 € avec le code promo 50DES499. Cdiscount ne précise aucune limite de validité, mais ce code ne devrait pas rester disponible longtemps.

N’oubliez donc pas de le renseigner à l'emplacement prévu au panier avant de valider votre commande. Le MacBook Air 2022 vous reviendra ainsi à 699 €. Cette offre concerne la version avec 256 Go de stockage.

Pour en venir aux caractéristiques de l’appareil, il est équipé d’un écran Liquid Retina de 13,6 pouces, avec une définition de 2560 x 1664 pixels. La puce M2 offre d’excellentes performances, faisant de ce MacBook un modèle idéal pour tout type d’utilisateurs : les étudiants, les créatifs, ou encore les professionnels qui recherchent un ordinateur puissant et léger.

Le MacBook Air M2 ne pèse que 1,24 kg, avec une finesse de 11,3 mm qui vous permet de le transporter facilement. Son autonomie de 18 heures offre de quoi tenir une journée pleine de travail, sans passer par la case recharge.