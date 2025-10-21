Les sans-abris ne sont pas les bienvenus dans Légendes Pokémon Z-A sur Switch, voici pourquoi

Le jeu Légendes Pokémon Z-A sur Switch et Switch 2 ravi les amateurs de petits monstres à capturer. Mais au-delà de son univers coloré, on remarque une particularité assez étonnante dans l'environnement.

Que serait une console Nintendo sans un jeu Pokémon ? Tout comme Mario et Zelda, c'est une licence phare de l'entreprise japonaise depuis la sortie de Pokémon Rouge et Bleu en 1996. Le succès est toujours au rendez-vous presque 30 ans plus tard, que ce soit sous forme vidéoludique ou celle des nombreux produits dérivés de la franchise. Le 16 octobre dernier, les fans ont pu se jeter sur le dernier opus en date : Légendes Pokémon Z-A sur Switch et Switch 2.

Lire aussi – Nintendo lance une chasse à l’homme pour trouver le pirate à l’origine de la fuite géante de Pokémon

Construit sur la formule des volets les plus récents, il vous propose de créer votre avatar et de parcourir la ville d'Illumis. L'endroit n'est pas inconnu des joueurs puisqu'il apparaît pour la première fois dans Pokémon X et Y. Ce n'est pas exactement le même ici puisqu'il a bénéficié d'un plan de réaménagement urbain pour que Pokémon et humains puissent y vivre en harmonie. Et en se baladant, on remarque quelque chose d'assez frappant.

La ville du jeu Switch Légendes Pokémon Z-A a une étrange particularité

À mesure que l'on parcourt Illumis, on se rend compte que les bancs publics sont construits selon le principe du mobilier urbain anti-SDF. Il s'agit d'une forme d'architecture visant à empêcher les gens de rester trop longtemps dans un espace partagé, par exemple devant un commerce ou, comme ici, sur un banc. Ceux d'Illumis possèdent ainsi des accoudoirs solides séparant l'assise en 3 parties. Impossible pour une personne sans-abri de s'y allonger donc.

Il pourrait bien sûr s'agir d'un choix de design innocent mal interprété. Rappelons que la ville d'Illumis est clairement inspirée de Paris, où de tels dispositifs existent réellement, comme ailleurs en France. Les équipes en charge de créer la cité dans Légendes Pokémon Z-A ont peut-être simplement voulu être fidèle à la réalité. Un peu trop ?