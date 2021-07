L’Oppo Find X3 Pro, smartphone très haut de gamme chute à 849 €

Si vous souhaitez vous équiper du smartphone très haut de gamme Oppo Find X3 Pro, sachez qu'il est disponible au meilleur prix du marché du coté des opérateurs mobiles Orange, Sosh et SFR. S'il faut habituellement débourser 1149 € pour l'acquérir, il est possible de l'acheter moins cher, sous la barre des 850 €, à très précisément 849 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR ORANGE

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR SOSH

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR SFR

Ce bon plan valable du coté des opérateurs Orange, Sosh et SFR permet de s'équiper du smartphone très haut de gamme d'Oppo, le Find X3 Pro au meilleur prix. Lancé au tarif salé de 1149 €, il fait l'objet d'une réduction de 300 € lui permettant ainsi de devenir plus abordable. Vous pouvez donc vous en équiper pour 849 €. L'offre est valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 15 juillet 2021.

Pour en revenir au smartphone, l'Oppo Find X3 Pro est un appareil qui arbore un superbe écran de 6,7 pouces LTPO AMOLED (20,1:9) QHD+ (résolution 525 ppi). Ensuite, sous le capot, on retrouve le puissant SoC Qualcomm Snapdragon 888 (5nm). La partie photo est assurée par un quadruple capteur photo arrière (principal 50 MP, ultra grand-angle 50 MP, téléobjectif 13 MP et objectif microscope 5MP).

Son autonomie est confiée à une batterie d'une capacité de 4500 mAh (2x 2250 mAh) compatible charge rapide 65W et charge sans fil 30W. Ce dernier tourne sous Android 11 + ColorOS 11.2 et dispose de 256 Go de mémoire, de 12 Go de RAM et d'une certification IP68. Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, nous vous invitons à lire notre test complet de l'Oppo find X3 Pro.