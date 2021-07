Le Vivo X60 Pro profite déjà d’une réduction de 100 € sur Cdiscount !

Vous avez l'intention de vous procurer le Vivo X60 Pro pour cet été ? En ce moment, sachez que l'excellent smartphone compatible 5G fait l'objet d'un bon plan chez Cdiscount. Le téléphone bénéficie en effet d'une réduction de 100 euros.

À l'occasion des soldes été Cdiscount 2021, le site marchand français effectue une offre intéressante sur l'achat du Vivo X60 Pro.

Alors qu'on peut le trouver aux alentours des 800 euros chez d'autres e-commerçants de l'Hexagone, le X60 Pro de Vivo disponible en deux coloris au choix est vendu à exactement 699,95 euros chez Cdiscount. Cela fait donc une réduction de 100 euros. Et pour information, la livraison standard est gratuite pour une réception à domicile ou pour un retrait en point relais.

Compatible avec la 5G, le Vivo X60 Pro est un téléphone équipé d'un écran AMOLED de 6,56 pouces avec une définition en Full HD+ de 2376 x 1080 pixels et une fréquence d'échantillonnage jusqu'à 240 Hz. Le smartphone embarque aussi une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 870, d'un espace de stockage de 256 Go de ROM et d'une batterie de 4200 mAh compatible avec la charge rapide Flash Charge 2.0 (33 watts). L'ensemble tourne sous Android 11 avec une interface Funtouch 11.1. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 48 + 13 + 13 MP et un capteur frontal de 32 MP. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre article associé au test du Vivo X60 Pro.