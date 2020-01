Oppo Find X2 : écran 120 Hz et Snapdragon 865, les premières infos

L’Oppo Find X2 se dévoile. D’après les dernières fuites, le smartphone serait sublimé d’un écran 120 Hz de 6,5 pouces et alimenté par le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm. Au dos, on trouverait un étrange triple capteur photo disposé dans une forme de croissant.

Un blogueur réputé a récemment évoqué l’arrivée de l’Oppo Find X2 sur Sina Weibo, le réseau social chinois, rapportent nos confrères de GSM Arena. Comme annoncé, le smartphone serait équipé d’un SoC Snapdragon 865 de Qualcomm. Comme Samsung ou OnePlus, Oppo aurait décidé de miser sur un écran 120 Hz. Selon la fuite, il s’agirait d’une dalle AMOLED de 6,5 pouces (3168 x 1440 pixels) QHD+. Sans grande surprise, le téléphone serait compatible avec la 5G.

Ecran borderless et un triple capteur photo en forme de demi-lune

En parallèle, Oppo a déposé le brevet d’un nouveau smartphone auprès d’un organisme chinois, rapporte LetsGoDigital. Les schémas inclus dans la demande de brevet montrent un écran incurvé sans trou ni encoche et un étonnant appareil photo à l’arrière. Sur base de ces schémas, LetsGoDigital a développé d’élégants rendus du smartphone. Selon le média, il s’agirait bien du Oppo Find X2, dont le lancement serait imminent.

Au vu de ces images, on peut se demander où Oppo va placer le capteur photo selfie. Il y a quelques semaines, la firme chinoise a annoncé que le smartphone ne serait pas équipé d’une caméra cachée sous l’écran. Le constructeur a pourtant dévoilé un prototype doté d’une technologie similaire l’an dernier. Visiblement, ce capteur selfie invisible n’est pas encore prêt à débarquer sur le marché. On imagine que le capteur pourrait donc, par exemple, être logé dans la bordure du haut.

Sur le dos, on aperçoit un triple capteur photo disposé dans une forme de demi-lune. Oppo a visiblement mis au point un design bien particulier. S’agit-il d’un appareil photo invisible analogue à celui du Concept Phone de OnePlus ? Pour rappel, Oppo et OnePlus font partie du même groupe chinois, BBK Eletronics. Dans ces conditions, il ne serait pas étonnant que les deux entreprises partagent certaines de leurs innovations. On vous en dit plus dès que possible.

