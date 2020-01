Oppo : un futur Reno pourrait embarquer une webcam cachée dans une tranche

Oppo a déposé un brevet qui pourrait servir à un futur Reno. Ce document explique comment une webcam pourrait être intégrée à un tiroir motorisé caché non pas dans la tranche supérieure du mobile, mais sur une tranche latérale. Une alternative aux solutions déjà proposée par Oppo avec les deux premières générations de Reno.

Oppo travaille depuis longtemps à maximiser le rapport entre la surface de l’écran d’un smartphone et l’espace disponible en façade. Bien sûr, il n’est pas encore possible d’atteindre les 100 %. Mais la suppression des bordures y aide. Pour les supprimer, il faut trouver un nouvel emplacement pour les capteurs environnementaux et la webcam. C’est surtout la webcam qui pose problème aux designers.

Encoche (Reno 3). Trou (Reno 3 Pro). Châssis coulissant (Find X). Tiroir motorisé (Reno et Reno 2). Oppo a tenté de nombreuses alternatives. La firme a même présenté un prototype dont la webcam est placée derrière l’écran tactile. En attendant que cette option soit assez qualitative, les constructeurs devront s’appuyer sur les techniques existantes. Et Oppo a eu une idée : créer une alternative au tiroir coulissant qui ne serait plus placé dans la tranche supérieure, mais dans l’une des tranches latérales.

Un bloc photo avec tiroir intégré

Cette idée a été révélée par la publication d’un brevet déposé auprès de l’office chinois de gestion de la propriété intellectuelle CNIPA. Le dépôt date du 6 septembre 2018. Il n’a été validé qu’aujourd’hui 3 janvier 2020 sous le numéro CN305530535S. Et il présente une nouvelle façon d’intégrer un tiroir de webcam dans un smartphone. Les visuels ci-dessus accompagnent ce brevet et ne sont que des rendus 3D fictifs, pas un véritable mobile.

Le plus intéressant dans ces visuels, ce n’est pas l’emplacement des éléments techniques ou les différents ports qui sont détaillés. Tout cela pourrait changer dans un futur smartphone. Ce qui est intéressant, c’est la façon dont le bloc photo principal et le tiroir motorisé sont intégrés l’un à l’autre. Habituellement, le bloc photo est intégré uniquement sur la coque arrière du téléphone. Ici, il se prolonge sur la tranche. Et c’est de ce bloc que le tiroir de la webcam émane. Quels sont les avantages ? Difficile de le savoir. Selon nous, cela pourrait apporter une protection supplémentaire ou limiter les risques de casse.