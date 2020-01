OnePlus explique pourquoi ses smartphones de 2020 seront des As de la vidéo

OnePlus vient de publier le compte-rendu d’un forum autour de la vidéo ouvert aux vidéastes et photographes professionnels et simples utilisateurs de smartphones de la marque. Les participants avaient établi une liste de points à améliorer pour faire des smartphones OnePlus des As de la vidéo. OnePlus publie la liste de ces demandes, et commente leur implémentation prochaine dans des smartphones qui sortiront en 2020.

OnePlus se veut à l’écoute de ses clients, et pour cela, le constructeur organise régulièrement des événements baptisés « Open Ears Forum » au cours desquels il est possible de faire directement remonter des demandes de fonctionnalités, ou de simples retours sur l’utilisation du smartphone. Le dernier forum en date a eu lieu à New York, et il était question d’améliorer l’expérience vidéo sur les smartphones OnePlus. La firme publie ce lundi 27 janvier 2020 un compte-rendu, enrichi de commentaires. De quoi nous montrer comment la firme compte réaliser en 2020 ce qui ressemble à une véritable offensive en vidéo.

Vidéos stabilisées en 4K avec possibilité de changer d’objectif

Le premier point, c’est l’enregistrement vidéo 4K. Les vidéos 4K ne bénéficient pas de stabilisation électronique lorsqu’elles sont enregistrées à 60 IPS. Par ailleurs le mode Super Steady des OnePlus 7T et 7T Pro est limité à une définition 1080p. OnePlus explique que la stabilisation en 4K 60 IPS arrive. Néanmoins la firme ajoute que l’enregistrement de vidéos 4K restera limité à 5 minutes en raison de problèmes de surchauffe. Il est aussi question d’un mode nuit- OnePlus explique avoir déjà des équipes qui travaillent sur un tel mode pour la prise de vidéos. Au passage la marque précise qu’elle va améliorer le mode HDR, qui montre jusqu’ici des ratés en conditions de basse luminosité.

OnePlus donne également quelques explications sur l’impossibilité de changer d’objectif pendant l’enregistrement vidéo : la raison est purement matérielle, et cela sera corrigé dans les prochaines itérations. A l’aide d’une prochaine mise à jour, OnePlus promet en outre d’améliorer la réactivité de la prise de photos.

Bon en avant sur la qualité de l’image

Certains utilisateurs se plaignent d’inconsistances dans la qualité de l’exposition de la couleur ou de la balance des blancs lorsque l’on passe d’un objectif à l’autre sur les OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro. La tonalité de l’image est parfois étrange, à en croire Android Authority, lorsque le téléobjectif est utilisé. OnePlus affirme calibrer tous ses capteurs pour qu’ils aient les mêmes caractéristiques d’exposition et de balance des blancs. Les futurs smartphones OnePlus ne devraient plus avoir ce problème.

OnePlus explique par ailleurs que la partie matérielle de l’autofocus sera améliorée sur les smartphones de 2020 suite à des plaintes d’utilisateurs. Certains relèvent par ailleurs que le retraitement a tendance à trop adoucir les images, ce qui fait disparaitre trop de détail, surtout en cas d’utilisation du téléobjectif. Le problème vient de l’algorithme de réduction du bruit, et sur cet aspect OnePlus se contente d’expliquer rechercher le meilleur compromis possible entre netteté et réduction du bruit. Enfin, des utilisateurs se sont plaints d’un mauvais rendu des tons de couleur de peau, qui tireraient parfois sur le jaune ou le rouge. OnePlus affirme que ce problème est une priorité et sera corrigé via une mise à jour.

