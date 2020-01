OnePlus 8 Pro : la recharge sans fil se confirme enfin !

Le OnePlus 8 Pro serait bien compatible avec la recharge sans fil ! Quelques mois avant le lancement de sa nouvelle gamme de smartphones, OnePlus a en effet rejoint le Wireless Power Consortium, le consortium derrière le développement de la norme de recharge par induction QI. Aux dernières nouvelles, la recharge sans fil serait réservée au modèle Pro.

Ce 24 janvier 2020, OnePlus a finalement rejoint le WPC (Wireless Power Consortium), le groupement d’entreprises autorisés à intégrer la recharge par induction QI à leurs smartphones. Parmi les firmes ayant rejoint le WPC par le passé, on trouve des marques comme Apple, Xiaomi, Samsung ou encore Huawei.

Parmi les membres du WPC, on trouve aussi Oppo. Le constructeur chinois a rejoint le consortium en janvier 2019. La firme fait partie de BBK Electronics, la maison mère de OnePlus. Sur le site du WPC, OnePlus est listé comme « membre complet » du consortium. La firme participera donc pleinement à l’adoption de la recharge QI. Dans ces conditions, on s’attend évidemment à ce que la marque intègre la recharge sans fil à ses prochains smartphones, les OnePlus 8.

Jusqu’ici, OnePlus n’a jamais souhaité intégrer la recharge sans fil à ses appareils. D’après la marque chinoise, la technologie n’est pas encore suffisamment au point et n’est pas aussi performante que la recharge rapide Warp Charge. Selon OnePlus, la recharge sans fil est encore « trop lente ». Fin 2018, Pete Lau, PDG de la firme, assurait néanmoins que OnePlus « continue de tester des technologie des recharge sans fil ».

La recharge sans fil réservée au OnePlus 8 Pro ?

Un tweet du leaker Max J. évoquait déjà l’arrivée de la recharge sans fil chez OnePlus il y a quelques semaines. L’informateur estime par contre que la recharge par induction devrait être réservée à la déclinaison Pro du smartphone. Le OnePlus 8 standard et le OnePlus 8 Lite devraient donc se contenter de la recharge filaire. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet. Qu’attendez-vous de OnePlus cette année ? La recharge sans fil est-elle indispensable selon vous ? On attend votre avis dans les commentaires.

