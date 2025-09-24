Une fraude aux cryptomonnaies de plus de 100 millions d’euros démantelée en Europe, des victimes en France

Une fraude aux cryptomonnaies a fait perdre plus de 100 millions d'euros à des victimes françaises et européennes. Le réseau a été démantelé après au moins sept ans d'activité.

L'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) vient juste d'annoncer le démantèlement d'une escroquerie aux cryptomonnaies qui avait cours depuis plusieurs années en Europe. Le préjudice est estimé à au moins 100 millions d'euros et on dénombre plus d'une centaine de victimes, notamment en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne.

“Le principal suspect proposait des rendements élevés sur des investissements dans diverses cryptomonnaies via des plateformes en ligne conçues par des professionnels”, rapporte Eurojust. Ces investissements étaient en fait détournés vers des comptes bancaires en Lituanie, où les bénéfices réalisés étaient alors blanchis. Lorsque les victimes tentaient de récupérer leur argent, elles étaient contraintes par l'escroc de payer des frais supplémentaires. Ensuite, le site web était supprimé pour effacer ses traces. Les investisseurs qui sont tombés dans le piège ont perdu “la majeure partie, voire la totalité, de leur argent”, explique l'organisme.

Une arnaque aux cryptos à grande échelle en France et en Europe

En cours depuis au moins 2018 et couvrant 23 pays différents, cette fraude aux cryptos a nécessité une coopération européenne pour être identifiée et arrêtée. Ce sont les autorités espagnoles et portugaises qui se montrées les plus actives, supportées par l'Italie, la Bulgarie, la Lituanie, la Roumanie et Europol l'agence européenne de police criminelle, qui a envoyé un de ses experts en cryptomonnaie au Portugal pour les besoins de l'enquête.

Lors d'une journée d'action commune, cinq suspects ont été arrêtés et cinq lieux ont été perquisitionnés en Espagne, au Portugal, ainsi qu'en Italie, en Roumanie et en Bulgarie. Des comptes bancaires et des avoirs financiers ont également été gelés dans le cadre de cette procédure.

Les arnaques à la cryptomonnaie sont nombreuses. Les escrocs profitent du manque de connaissance des victimes et promettent des gains élevés pour attirer des investisseurs. Avant de transférer des fonds, il est indispensable de s'assurer que la plateforme par laquelle on passe est légitime. Le mieux est de disposer de son propre portefeuille crypto afin de garder un contrôle sur les fonds.