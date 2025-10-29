Oppo aurait volé des secrets d’Apple et sa défense est surprenante

Dans le procès qui oppose Apple et Oppo pour vol de secrets industriels concernant les montres connectées Apple Watch, la marque chinoise adopte une posture étonnante pour sa défense.

En janvier 2020, l’ingénieur Chen Shi intègre Apple. Il est embauché en tant qu’architecte de systèmes de capteurs, plus précisément ceux des montres connectées Apple Watch. Un poste important qu’il occupera pendant 5 ans. En juin 2025, l’homme explique à ses employeurs qu’il doit retourner en Chine pour s’occuper de ses parents âgés. La séparation se passe sans accroc, mais à peine deux mois plus tard, Apple saisit la justice en mettant directement en cause Chen Shi.

Dans les faits, la plainte vise la marque chinoise Oppo. La raison est simple : l’ingénieur a intégré l’entreprise juste après avoir quitté celle à la pomme croquée. Rien d’étonnant en soi, sauf qu’avant de partir, Shi aurait volé beaucoup d’informations confidentielles concernant les capteurs développés par Apple. La bataille judiciaire pour vol industriel s’engage. Pour se défendre, Oppo adopte une stratégie en apparence attendue, mais qui surprend de plus à plus à mesure que les révélations s’enchaînent.

Apple accuse Oppo de vol industriel, la défense de la marque chinoise étonne

Chaque fois qu’Apple apporte un élément accablant, Oppo nie en bloc. Normal. Mais la firme le fait quand bien même tout l’accuse. D’après le plaignant, Chen Shi a téléchargé 63 fichiers depuis un compte Box protégé avant de les transférer sur un support USB 3 jours avant de quitter son poste. Il a ensuite effectué des recherches pour savoir comment réinitialiser un MacBook, ou s’il était possible que quelqu’un voit s’il avait ouvert un fichier dans un espace partagé.

Dans le même temps, Shi envoie un message à Oppo pour dire qu’il allait “collecter autant d’informations que possible“, notamment sur les capteurs de rythme cardiaque. Et aujourd’hui, on apprend que l’ingénieur aurait carrément présenté ces données devant des centaines d’employés du fabricant chinois. La conférence s’intitule “Philosophie et méthodologie de R&D du matériel de capteurs d’Apple“, avec en sous-titre “Êtes-vous curieux de savoir comment les capteurs d’Apple sont développés ?“.

Oppo nie tout en bloc malgré les preuves accablantes

Et ce n’est pas fini. Toujours avant de quitter Apple, Chen Shi aurait pris des douzaines de rendez-vous individuels avec les techniciens en charge des Apple Watch pour parler de leur travail. Pas de quoi faire flancher Oppo pour autant. Concernant la présentation citée plus haut, un porte-parole répond qu’elle portait uniquement sur des “principes d’ingénierie généraux“. Apple parle d’éléments directement issus de ses propres diapositives internes.

Le tribunal demande à Oppo l’envoi de documents permettant d’estimer l’ampleur du vol d’informations supposé. Cela semble mal parti étant donné la récente déclaration du constructeur : “Les recherches sont désormais terminées et rien n’indique qu’OPPO ait reçu du Dr Shi des informations relatives aux secrets commerciaux d’Apple. […] OPPO a déjà recherché les « secrets commerciaux » et les « informations confidentielles » d’Apple et n’a rien trouvé qu’elle pourrait divulguer, conserver, utiliser ou être obligée de restituer“.

Quant à Chen Shi, il accepte de faire une déposition dans le cadre de l’enquête. Il a toutefois demandé à ce qu’elle soit repoussée en raison de problèmes de santé diagnostiqués récemment, et a priori aggravés par le tourbillon judiciaire au centre duquel il se trouve. Le bras de fer risque donc de se poursuivre encore plusieurs mois, voire plusieurs années si l’on compte les multiples recours possibles. Les observateurs ont cependant du mal à imaginer comment Oppo pourrait s’en sortir compte tenu de sa défense que d’aucuns qualifieraient de bancale, et c’est un euphémisme.

Source : MacRumors