Ahsoka : la série Star Wars aura-t-elle droit à une saison 2 ?

La fin de la saison 1 d'Ahsoka nous a certainement laissés avec plus de questions que de réponses. Attention, si vous n’avez pas encore visionné le dernier épisode de la première saison, qui est disponible sur Disney+, car l’article va contenir des spoilers.

Alors que Disney+ vient de diffuser le dernier épisode de la première saison d’Ahsoka, la série Star Wars s’est terminée avec beaucoup d’éléments non résolus, ce qui laisse penser qu’une saison 2 est déjà dans les cartons. Cependant, à l'heure où nous écrivons ces lignes, Ahsoka n'a pas été officiellement renouvelée pour une deuxième saison.

Une autre saison de la série Star Wars est encore loin d’être acquise, Disney ayant décrit la série comme une “mini-série”. Cependant, ses bons chiffres d'audience et ses intrigues qui méritent d'être poursuivies pourraient lui valoir une nouvelle série d'épisodes.

Des questions en suspens à la fin de la saison 1

La saison 1 n’a clairement pas clôturé les différentes aventures des protagonistes, puisqu’elle a laissé de nombreuses questions en suspens. Nous ne savons pas vraiment ce que Baylan recherchait (les dieux Mortis de la Guerre des Clones, peut-être ?), ni l'importance de la cargaison de Thrawn, ni pourquoi le voyage sur Dathomir était si important. Mais le plus choquant, c'est que nous ne savons même pas si Ahsoka Tano et Sabine Wren retourneront un jour dans leur galaxie originale.

Interrogée au sujet d’une éventuelle saison 2, Rosario Dawson, qui interprète Ahsoka Tano, avait déclaré qu’elle espérait vraiment une suite. « Nous plaisantons à ce sujet, mais je le manifeste parce que j'ai l'impression d'avoir aidé [le créateur d'Ahsoka et le producteur de la série] Dave [Filoni] à concrétiser ce rôle. Je suis donc prête. Je suis enthousiaste. Je suis prête. J'ai préparé mes packs de glace pour la saison 2 et les suivantes ! Je n'en serais pas fâchée ».

De leur côté, les comptes officiels Star Wars X (anciennement Twitter) et Instagram ont fait naître une vague de spéculations chez les fans après qu'un post récent a peut-être tué dans l’œuf l’espoir de voir une saison 2 d'Ahsoka. Sur le post, on peut lire « Préparez-vous pour le final de la série ‘Ahsoka' ce soir. Rattrapez l'épisode 7, maintenant en streaming sur Disney+ ». Le compte officiel évoque donc bien la fin de la série, et non pas simplement la fin de la saison.