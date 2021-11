L’iPhone SE 3 arrivera en mars 2022, ça se confirme

Un analyste du cabinet TrendForce affirme qu’Apple annoncera l’iPhone SE 3 à la fin du premier trimestre 2022, soit en mars prochain. Le smartphone succèdera ainsi au deuxième iPhone SE sorti en 2020 et se positionnera sur le segment milieu de gamme 5G. L’analyste confirme également que le smartphone embarquera le SoC A15 Bionic de l’iPhone 13 et que son écran mesurera 4,7 pouces, comme celui e son prédécesseur.

Aujourd’hui, si vous voulez acheter un iPhone neuf, quelles sont vos options ? La première option est l’un des quatre iPhone 13 (classique, Mini, Pro et Pro Max). Prix de départ : 909, 809, 1159 et 1259 euros respectivement. La deuxième option est l’un des deux modèles d’iPhone 12 encore vendus chez Apple : classique ou Mini. Prix de départ : 809 et 689 euros respectivement. Troisième option, l’iPhone 11 classique à partir de 589 euros.

Lire aussi – iPhone 13 Pro : Apple corrige le gros défaut du mode macro avec la mise à jour iOS 15.2

Et si vous n’avez pas 600 euros à mettre dans un smartphone ? Il y a une quatrième option : l’iPhone SE 2020, vendu à partir de 489 euros. L’iPhone SE 2020, comme son prédécesseur, représente l’offre officielle la moins chère de chez Apple. Moins de 500 euros un iPhone neuf, c’est une offre relativement attractive. Le problème est qu’elle n’est pas compatible 4G. Et aujourd’hui, pratiquement tous les smartphones vendus entre 450 et 500 euros sont 5G.

L'iPhone SE 3, compatible 5G, arriverait bien en mars 2022

D’où les rumeurs insistantes sur un troisième iPhone SE compatible 5G. Depuis plusieurs mois, les fuites s’enchainent à propos de ce téléphone. Outre les détails sur sa fiche technique, elles affirment que l’iPhone SE 3 (ou iPhone SE 2022) serait annoncé en 2022. Un nouveau rapport publié par le cabinet d’étude TrendForce, faisant quelques prévisions sur le marché de la téléphonie sur l'année prochaine, précise même la date de lancement : la fin du premier trimestre. Soit mars 2022. Ce n’est pas une surprise, puisque le premier iPhone SE a été dévoilé en mars 2016, tandis que le second a été lancé en avril 2020.

TrendForce reprend également dans son rapport plusieurs données techniques à propos de l’iPhone SE 3 déjà dévoilées précédemment. Tout d’abord l’identité de son processeur : l’A15 Bionic. Il s’agit du SoC qui anime tous les iPhone 13 sortis en septembre dernier. Cela promet donc de très belles performances. Et cela confirme la compatibilité 5G. Ensuite, TrendForce confirme la présence d’un écran 4,7 pouces LCD. Il pourrait s’agir du dernier modèle avec écran LCD, même si des rumeurs affirment que l’iPhone SE de 2024 pourrait hériter de l’écran IPS de l’iPhone XR.

TrendForce conclut son rapport sur une information à propos des prochains iPhone haut de gamme. Ils seraient toujours quatre. Mais il n’y aurait plus que deux tailles d’écran différentes (6,1 pouces et 6,7 pouces), le modèle Mini étant abandonné. Il serait remplacé par un modèle Max non-Pro (comme l'iPhone XS Max pour l'iPhone XS). Les trois autres seraient le modèle classique, le Pro et le Pro Max.