L’iPhone SE 3 aurait finalement une puce A15 et un design similaire au SE 2

Voilà des nouvelles de l’iPhone SE 3. Selon un nouveau rapport japonais, le prochain flagship abordable d’Apple embarquerait une puce A15, contrairement à la puce A14 annoncée par de précédentes fuites. Côté design, il ne devrait pas y a voir de grosses révolutions par rapport au modèle actuel.

L’iPhone SE 3 n’a encore rien d’officiel, bien qu’il devrait sortir début 2022 selon plusieurs sources. Pour autant, de nombreuses informations à son sujet ont déjà fuité. Le problème, c’est qu’elles ne sont pas toutes d’accord les unes avec les autres. À commencer par le processeur du smartphone. Jusqu’à maintenant, les leakers se sont accordés pour avancer que ce dernier sera propulsé par une puce A14. Mais un nouveau rapport japonais vient contredire cette affirmation.

En effet, l’iPhone SE 3 embarquerait en réalité une puce A15, selon cette nouvelle source. Une bonne nouvelle pour ses futurs propriétaires, qui devront donc bénéficier de performances plus poussées pour un prix bien plus abordable que ses cousins, puisqu’il serait commercialisé à 540 dollars. De plus, cela confirme l’hypothèse de la compatibilité avec la 5G déjà évoquée dans de précédentes fuites.

Sur le même sujet : iPhone SE 2023 — ce concept imagine un smartphone Apple avec un écran troué

L’iPhone SE3 aura un nouveau SoC mais le même design

En revanche, du côté du design, il n’y aurait pas de changement prévu. Le rapport prévoit que l’iPhone SE 3 ressemblera exactement à son prédécesseur. Une nouvelle fois, cela confirme qu’il sera équipé d’un écran LCD 4,7 pouces, accompagné de son fidèle bouton Home. Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo est lui-même de cet avis, autant pour le design que pour l’arrivée de la 5 G dans la gamme SE. Par ailleurs, ce dernier a également évoqué l’existence d’un iPhone SE Plus, avec un écran de 5,5 pouces.

Mais tout cela reste encore bien flou. Certains n’hésitent par exemple pas à affirmer que ce SE Plus viendrait finalement remplacer le modèle Mini de l’iPhone 14, version qui n’a jamais vraiment réussi à trouver son public. Pour ce qui est de la date de sortie, le rapport évoque un début de la production en décembre 2021, pour de premières livraisons courant du printemps 2022. Cette hypothèse est tout à fait plausible, puisque le premier iPhone SE est sorti en mars 2016, tandis que son successeur est arrivé en avril 2020.

Source : Macotakara