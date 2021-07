iPhone SE 3 : compatible 5G, écran 4,7″, son lancement se précise pour début 2022

Outre les iPhone 13, les rumeurs affirment qu’Apple prépare l’arrivée du successeur de l’iPhone SE de 2020. Les dernières fuites confirment que le smartphone sortira au début d’année 2022, qu’il reprendra le design de l’iPhone 6/7/8 et qu’il sera compatible 5G.

Il n’y aura pas d’iPhone SE cette année. Logiquement. Mais Apple n’a pas abandonné le concept puisqu’un troisième modèle devrait arriver en 2022. Et plus précisément au premier semestre 2002, comme ses deux prédécesseurs. Les rumeurs confirment cette date depuis le mois de février 2021. Cette date est à nouveau annoncée par le quotidien taïwanais DiGiTimes, dont l’historique des rumeurs n’est pas toujours très juste. Prenons donc ces informations avec quelques précautions.

L'iPhone SE de 2022 devrait être le premier iPhone SE compatible 5G

Les sources de DiGiTimes, qui s’avèrent être des fournisseurs d’Apple (notamment une filiale de TSMC), précisent également que l’iPhone SE 2022 (ou iPhone SE 3) devrait s’appuyer sur le même design des iPhone 6/7/8. La liste inclut donc l’écran 4,7 pouces, un seul capteur photo à l’arrière et Touch ID pour la reconnaissance biométrique. Le smartphone profiterait bien évidemment d’un processeur plus récent : l’A15 Bionic, attendu dans l’iPhone 13, voire l’A14 Bionic de l’iPhone 12. Quel que soit le choix d’Apple, l’iPhone SE 2022 devrait donc être compatible 5G. Il pourrait même devenir le moins cher des iPhone avec modem 5G.

En 2016, Apple sortait le premier iPhone SE. Une formule étonnante qui apportait la puissance des iPhone haut de gamme de l’époque (l’iPhone 6 précisément) dans un petit format, idéal à transporter partout. Les échos sur le succès commercial du smartphone ont été divergents, même s’il figurait parmi le Top 10 des smartphones les plus vendus en 2016. Il aura fallu attendre quatre ans avant de voir apparaitre un successeur.

Lire aussi – iPhone 12,11, XS : Apple est accusé de brider les performances

C’est en 2020 qu’est lancé la seconde génération d’iPhone SE, dont vous pouvez retrouver le test complet dans nos colonnes. Le principe reste le même : un ancien design (ici, celui des iPhone 6, 7 et 8), un processeur plus moderne (l’A13 Bionic) et un prix agressif (selon le référentiel d’Apple). Nous aimons bien la formule. Mais nous en attendions peut-être un peu plus. Cependant, même l’étonnant iPhone 12 Mini n’a su combler ce besoin de puissance dans un petit écrin.

Source : DiGiTimes