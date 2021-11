iPhone 13 Pro : Apple corrige le gros défaut du mode macro avec la mise à jour iOS 15.2

Avec la mise à jour iOS 15.2, Apple corrige enfin le plus gros défaut du mode macro des iPhone 13 Pro. Grâce à un correctif, le mode ne s'activera plus automatiquement à l'approche d'un objet. Désormais, il est possible de l'activer manuellement. On vous explique comment faire ci-dessous.

Pour la première fois, Apple a ajouté un capteur macro sur ses iPhone 13. Réservé aux iPhone 13 Pro et Pro Max, le mode macro permet de réaliser des photos de petits éléments, comme un insecte, en gros plan. Lors de notre test, nous avons beaucoup apprécié les rendus de ce mode macro.

Malheureusement, le fonctionnement du mode n'a pas plu à tous les utilisateurs. De nombreux usagers regrettent que le mode macro s'active automatiquement lorsque l'appareil photo s'approche d'un objet. Grâce à des algorithmes, l'iPhone 13 Pro repère à quel moment le mode macro est utile. De fait, il est impossible de prendre une photo en gros plan sans passer par le mode macro. Face à la colère des usagers, Apple s'est engagé à corriger le tir dans une mise à jour ultérieure.

Comment désactiver le mode macro automatique des iPhone 13 Pro ?

Comme promis, la mise à jour iOS 15.2, dont la seconde bêta vient d'être déployée, change la donne. Désormais, les iPhone 13 Pro n'activent plus automatiquement le mode macro à l'approche d'un objet. Il faut activer le mode manuellement en appuyant sur une icône jaune en forme de fleur. Pour activer ce changement, Apple demande aux utilisateurs de se rendre dans les réglages de l'iPhone 13 Pro. Par défaut, l'interface continuera d'activer le mode automatique. Voici comment changer le fonctionnement du mode macro :

Allez dans les Réglages de l'iPhone 13 Pro

de l'iPhone 13 Pro Rendez-vous dans Appareil photo

Décochez la case Macro auto (en bas de l'interface)

La mise à jour iOS 15.2 est actuellement réservée aux membres du programme beta. Apple n'a pas précisé quand le firmware sera mis à disposition de tous les utilisateurs. Au vu des habitudes de la firme, on s'attend à voir la mise à jour apparaître dans les semaines à venir. Pour mémoire, la mise à jour contient aussi l'option Contact Légataire qui permet de léguer ses données iCloud à ses proches après sa mort.