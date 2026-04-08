Chrome : les onglets verticaux sont enfin disponibles, voici comment les activer

Après des mois de test et d'attente, Google vient enfin de déployer les onglets verticaux dans son navigateur Chrome. Ceux-ci s'accompagnent d'une autre petite nouveauté qui va plaire à se qui ont besoin de se concentrer en naviguant sur le web.

Cela fait bien longtemps que l'on vous en parle. La rumeur selon laquelle Chrome s'apprêterait enfin à proposer des onglets verticaux comme chez la concurrence ne date pas d'hier. Finalement, tout s'est accéléré en début d'année lorsque la fonctionnalité est arrivée dans la version bêta du navigateur. On pouvait alors enfin tester cette nouvelle disposition des onglets, jugée beaucoup plus pratique et esthétique par certains.

Mais pour ceux qui ne voulaient pas se risquer à se rendre sur une version moins stable de Chrome pour profiter de ces nouveaux onglets, l'attente a été longue. Ce n'est qu'hier que la firme de Mountain View a annoncé la bonne nouvelle dans un billet de blog : les onglets verticaux sont enfin disponibles pour tout le monde. Enfin presque : nous n'avons pas encore reçu la fonctionnalité à la rédaction, indiquant que le déploiement se fait probablement en premier aux États-Unis.

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Les onglets verticaux débarquent enfin dans Google Chrome

Qu'importe, ce n'est sûrement plus qu'une question de jours à ce stade. En attendant, on peut donc se préparer à les configurer. Ça tombe bien, Google nous montre comment fonctionnent ces nouveaux onglets dans une petite vidéo, et la chose est on ne peut plus simple. Voici comment les activer :

Ouvrez plusieurs onglets dans Chrome Faites un clic droit sur la barre d'onglets à un emplacement vide (pas sur un onglet) Cliquez sur Afficher les onglets verticalement Vos onglets se rangeront sur la gauche de votre fenêtre Cliquez sur la petite icône avec une flèche pour réduire le panneau latéral

Les onglets verticaux ne sont pas les seuls à rejoindre l'arsenal de fonctionnalités de Chrome. Google annonce également une petite modification du Mode lecture, qui permet d'afficher une version épurée d'une page web pour supprimer les distractions et améliorer la concentration. En cliquant sur le bouton dédié, le Mode lecture se lance désormais en plein écran, pour une meilleure lisibilité de l'ensemble.