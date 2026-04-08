Ces chercheurs ont peut-être trouvé comment régler le plus grand problème des voitures électriques

Les voitures électriques perdent une part significative de leur autonomie dès que les températures chutent. Des chercheurs chinois viennent peut-être de trouver la solution. Un nouvel électrolyte pourrait doubler la capacité des batteries, même par grand froid.

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Crédits : 123RF

L’autonomie des voitures électriques en hiver reste un sujet qui cristallise les critiques. Les batteries lithium-ion souffrent du froid, qui ralentit les échanges d’ions et réduit la puissance disponible. À terme, la batterie délivre moins d’énergie, se recharge plus lentement et perd de la capacité utile. Un classement hivernal réalisé en Allemagne sur quatorze familiales électriques avait révélé des écarts importants entre les chiffres officiels et les performances réelles. Ce problème de fond, les constructeurs le contournent depuis des années sans vraiment le résoudre.

Une équipe de chercheurs de l’Université Nankai à Tianjin et du Shanghai Institute of Space Power Sources a mis au point un nouvel électrolyte à base d’hydrofluorocarbure. Les électrolytes classiques sont composés de dérivés azotés et oxygénés, sensibles aux basses températures. Des tests avaient pourtant montré que même les petits modèles électriques, moins gourmands en énergie, n’échappaient pas à cette chute de performances. Cette nouvelle formule conserve une faible viscosité et permet aux ions de continuer à circuler normalement entre les électrodes. La batterie maintient ainsi ses performances, même quand les températures plongent en dessous de zéro.

Cette nouvelle batterie chinoise tiendrait deux fois plus longtemps, même par -70 °C

Une étude publiée dans la revue Nature détaille les résultats obtenus. Les cellules de batterie conçues avec cet électrolyte atteignent une densité énergétique de 698 Wh/kg à température ambiante. Les batteries des Tesla actuelles affichent entre 160 et 300 Wh/kg dans les mêmes conditions. L’auteur de l’étude, précise que la capacité de stockage est multipliée par deux à trois pour une même masse de batterie. L’électrolyte reste aussi stable jusqu’à -70 °C, une plage sans équivalent pour ce type de technologie.

Les applications potentielles dépassent largement le seul secteur automobile. Drones, robots, smartphones et équipements spatiaux pourraient aussi bénéficier de batteries bien plus endurantes par temps froid. Une limite subsiste cependant. La stabilité à haute température n’est pas encore satisfaisante, ce qui empêche d’en faire une solution tout temps. Les chercheurs travaillent à améliorer ce point avant d’envisager une commercialisation.


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