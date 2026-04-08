Google Maps : plus besoin de vous creuser la tête pour légender vos photos, Gemini s’en charge pour vous

Google Maps poursuit son intégration de Gemini pour améliorer l’expérience utilisateur. La nouvelle option dopée à l’IA traduit ici une volonté du géant de la tech : stimuler l’engagement et améliorer la qualité des données. Pour ce faire, Gemini vient faciliter le processus de contribution en suggérant des légendes pour les photos – et ainsi éviter que le champ ne reste vide.

Google Maps
Crédits : 123RF

Le contexte concurrentiel se renforce avec le rôle croissant des IA, comme ChatGPT, dans la recherche locale. Il paraît donc crucial pour Google Maps d’asseoir ce qui fait sa force de frappe : la contribution des utilisateurs, et a fortiori des Local Guides, qui lui permet ainsi d’offrir aux utilisateurs des informations aussi précises qu’exhaustives.

Mais il demeure un domaine où le bât blesse : les photos partagées par les utilisateurs. S’il est possible de les légender, bien souvent les contributeurs finissent par laisser le champ dédié vide. Or une photo anonyme d’une table en terrasse sera bien plus parlante – et pertinente – si elle est accompagnée d’une légende qui précise que les chiens sont acceptés et l’affluence à telle ou telle heure.

Contraindre les utilisateurs à intégrer une légende serait contreproductif : cela les découragerait à contribuer sur la plateforme. Google en a conscience et propose ainsi une solution dont la pierre angulaire est, encore une fois, Gemini – qui s’immisce toujours un peu plus au sein de Maps.

Gemini suggère désormais des légendes pour vos photos dans Google Maps

L’IA de Google analyse désormais les photos téléchargées pour suggérer à l’utilisateur une légende. La balle est ensuite dans le camp de l’utilisateur : il peut choisir de supprimer la légende, de la modifier ou de la publier telle quelle.

Ce libre-arbitre laissé à l’utilisateur est essentiel, pour les normes de contenu, mais surtout pour la confiance accordée par les utilisateurs à la plateforme. L’objectif est double : améliorer la qualité des données, mais aussi l’expérience utilisateur.

Cette option inédite dopée à l’IA n’est, par ailleurs, pas la première initiative du géant de la tech pour stimuler l’engagement : il a déjà testé une nouvelle manière de laisser un avis instantané et offre désormais la possibilité aux utilisateurs de choisir un pseudo associé à leurs avis s’ils préfèrent garder l’anonymat.

Mais, comme le souligne The Next Web, ce n’est pas le seul rôle que la firme de Mountain View accorde à son IA, qui arbore ainsi une double casquette : en plus de générer du contenu, Gemini aide également à le modérer. Une décision qui vient soutenir la parade trouvée par Google pour lutter contre les faux avis.

L’idée étant de générer une légende naturelle, le déploiement de cette fonctionnalité sera progressif : il est pour le moment limité aux États-Unis et à iOS – ce qui n’a rien d’étonnant puisque l’anglais est la langue dans laquelle les performances de l’IA sont les meilleures. La fonctionnalité sera, dans les prochains mois, déployée mondialement et sur Android.


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