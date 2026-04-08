Sensible aux jump scares ? Cette application vous dit quand un film en contient

Si vous évitez les films d'horreur à cause des jump scares, cette nouvelle application iOS va vous plaire. Elle vous dit quand il y en a, avec un repère temporel précis et même une description.

Vous êtes en train de regarder un film d'horreur. Ou a minima qui est censé faire peur. L'un des personnages marche lentement dans une maison vide, regardant partout autour de lui. Il n'y a pas de musique et l'ambiance est oppressante. Alors qu'il arrive à l'entrée d'un couloir sombre, une silhouette effrayante apparaît tout à coup devant lui, accompagnée d'un bruit ou d'une note de musique au volume élevé. Vous sursautez malgré vous. Voilà un exemple de ce qu'on appelle un “jump scare“.

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Ce procédé cinématographique archi-connu (que d'aucuns qualifient de paresseux) est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes refusent de regarder un film susceptible d'en contenir. L'un des moyens de passer outre serait d'être prévenu à l'avance de leur présence. Quand on s'attend à un jump scare, il devient de suite beaucoup plus supportable. C'est l'argument retenu par la nouvelle application Binge.

Fini de se faire surprendre par un jump scare avec cette application

À l'origine, Binge est une application de suivi permettant d'enregistrer les films et séries que vous regardez. Elle va plus loin en intégrant des informations sur le casting, les avis, des recommandations personnalisées, les plateformes qui les diffusent… Mais surtout : elle se repose sur la fonction Live Activities introduite avec iOS 14 pour établir une liste des jump scares à venir. Avec un repère temporel, une description et un niveau d'intensité, majeur ou mineur. Vous pouvez choisir d'afficher uniquement l'un des deux types si vous voulez garder un peu de surprise.

Binge ne se connecte pas aux services de streaming. Cela signifie que vous devez appuyer sur un bouton dans l'application pour indiquez que vous démarrez le film. Les jump scares apparaissent alors en avance sur l'écran de verrouillage de l'iPhone ou iPad. Pour conserver un bon timing, il faut également signaler les pauses. Binge est téléchargeable gratuitement sur iOS, iPadOS et macOS. Seule ombre au tableau : l'option jump scare est payante. L'abonnement est à 2 dollars par mois, 18 par an, ou 50 dollars en une fois pour une licence à vie.